Seçim Çorum MECİTÖZÜ Seçim Sonuçları – MECİTÖZÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çorum MECİTÖZÜ

Veli Aylar

CHP
%50,9
1.588 oy

Ergün Çoşkun

AK Parti
%45,1
1.406 oy

Diğer

%4
124 oy
Çorum - MECİTÖZÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %50,9
  • %45,1
  • %2,1
  • %1,6
  • %0,2
  • %50,9
  • %45,1
  • %2,1
  • %1,6
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
  • %47,2
  • %0
  • %3,9
  • %1
  • %47,6
  • %47,2
  • %0
  • %3,9
  • %1
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Aylar CHP
  • Ergün Çoşkun AK Parti
  • Bülent Bora Baltacı İYİ Parti
  • Emin Söğütcü MHP
  • Ömer Koçak SP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen3.452
  • Kullanılan oy3.197
  • Geçerli oy3.118
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.715
  • 30 Mar 143.469
  • 30 Mar 143.342
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mecitözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %53
  • %50,9
  • %2,1
  • %53
  • %50,9
  • %2,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,7
  • %45,1
  • %1,6
  • %46,7
  • %45,1
  • %1,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Aylar CHP
  • Ergün Çoşkun AK Parti
  • Bülent Bora Baltacı İYİ Parti
  • Emin Söğütcü MHP
  • Ömer Koçak SP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen3.452
  • Kullanılan oy3.197
  • Geçerli oy3.118
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.715
  • 30 Mar 143.469
  • 30 Mar 143.342
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mecitözü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MECİTÖZÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %50,9
    1.588 oy
  • %45,1
    1.406 oy
  • %50,9
    1.588 oy
  • %45,1
    1.406 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
    1.592 oy
  • %47,2
    1.579 oy
  • %47,6
    1.592 oy
  • %47,2
    1.579 oy
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %2,1
    65 oy
  • %1,6
    51 oy
  • %2,1
    65 oy
  • %1,6
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %3,9
    129 oy
  • %0
  • %3,9
    129 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    35 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %1
    35 oy
  • %0,2
    7 oy

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 542 / 542
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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