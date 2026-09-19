Seçim Balıkesir EDREMİT Seçim Sonuçları – EDREMİT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir EDREMİT

Selman Hasan Arslan

CHP
%45,7
41.662 oy

Tuncay Kılıç

MHP
%36,2
33.017 oy

Diğer

%18
16.466 oy
Balıkesir - EDREMİT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %45,7
  • %36,2
  • %13,8
  • %2
  • %1,7
  • %45,7
  • %36,2
  • %13,8
  • %2
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
  • %17,3
  • %2,4
  • %1,2
  • %0
  • %44,4
  • %17,3
  • %2,4
  • %1,2
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selman Hasan Arslan CHP
  • Tuncay Kılıç MHP
  • Kamil Saka Bağımsız
  • Ahmet Pınar SP
  • Hayri Abatay BTP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen118.866
  • Kullanılan oy95.285
  • Geçerli oy91.145
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1498.585
  • 30 Mar 1486.306
  • 30 Mar 1482.656
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edremit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,7
  • %45,7
  • %45,7
  • %45,7
  • CUMHUR
  • MHP
  • %36,2
  • %36,2
  • %36,2
  • %36,2
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %18,1
  • %13,8
  • %2
  • %1,7
  • %18,1
  • %13,8
  • %2
  • %1,7
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Selman Hasan Arslan CHP
  • Tuncay Kılıç MHP
  • Kamil Saka Bağımsız
  • Ahmet Pınar SP
  • Hayri Abatay BTP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen118.866
  • Kullanılan oy95.285
  • Geçerli oy91.145
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1498.585
  • 30 Mar 1486.306
  • 30 Mar 1482.656
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Edremit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EDREMİT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 369 / 369
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • %45,7
    41.662 oy
  • %36,2
    33.017 oy
  • %45,7
    41.662 oy
  • %36,2
    33.017 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    36.661 oy
  • %17,3
    14.337 oy
  • %44,4
    36.661 oy
  • %17,3
    14.337 oy
  • Bağımsız
  • SP
  • %13,8
    12.549 oy
  • %2
    1.792 oy
  • %13,8
    12.549 oy
  • %2
    1.792 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    2.006 oy
  • %1,2
    1.000 oy
  • %2,4
    2.006 oy
  • %1,2
    1.000 oy
  • BTP
  • DSP
  • %1,7
    1.504 oy
  • %0,7
    621 oy
  • %1,7
    1.504 oy
  • %0,7
    621 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    107 oy
  • %0
  • %0,1
    107 oy

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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