Seçim Balıkesir AYVALIK Seçim Sonuçları – AYVALIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir AYVALIK

Mesut Ergin

DP
%39,8
17.657 oy

Rahmi Gençer

CHP
%38,1
16.926 oy

Diğer

%22
9.809 oy
Balıkesir - AYVALIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 181 / 181
  • %100
  • DP
  • CHP
  • MHP
  • DSP
  • VP
  • %39,8
  • %38,1
  • %19,4
  • %1,5
  • %0,5
  • %39,8
  • %38,1
  • %19,4
  • %1,5
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %36,8
  • %28,1
  • %15,3
  • %0
  • %0
  • %36,8
  • %28,1
  • %15,3
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mesut Ergin DP
  • Rahmi Gençer CHP
  • Nazmi Başaran MHP
  • Hasan Atmaca DSP
  • Serdar Gürses VP
  • Katılım oranı % 81,7
  • Toplam seçmen56.080
  • Kullanılan oy45.844
  • Geçerli oy44.392
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.183
  • 30 Mar 1444.146
  • 30 Mar 1441.898
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayvalık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 181 / 181
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %38,1
  • %38,1
  • %38,1
  • %38,1
  • CUMHUR
  • MHP
  • %19,4
  • %19,4
  • %19,4
  • %19,4
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %42,4
  • %39,8
  • %1,5
  • %0,5
  • %42,4
  • %39,8
  • %1,5
  • %0,5
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mesut Ergin DP
  • Rahmi Gençer CHP
  • Nazmi Başaran MHP
  • Hasan Atmaca DSP
  • Serdar Gürses VP
  • Katılım oranı % 81,7
  • Toplam seçmen56.080
  • Kullanılan oy45.844
  • Geçerli oy44.392
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.183
  • 30 Mar 1444.146
  • 30 Mar 1441.898
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ayvalık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AYVALIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 181 / 181
  • %100
  • DP
  • CHP
  • MHP
  • %39,8
    17.657 oy
  • %38,1
    16.926 oy
  • %19,4
    8.627 oy
  • %39,8
    17.657 oy
  • %38,1
    16.926 oy
  • %19,4
    8.627 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,8
    15.427 oy
  • %28,1
    11.771 oy
  • %0
  • %36,8
    15.427 oy
  • %28,1
    11.771 oy
  • DSP
  • VP
  • SP
  • %1,5
    676 oy
  • %0,5
    220 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %1,5
    676 oy
  • %0,5
    220 oy
  • %0,3
    146 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    6.405 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    98 oy
  • %15,3
    6.405 oy
  • %0
  • %0,2
    98 oy
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0,2
    102 oy
  • %0,1
    38 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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