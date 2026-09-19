Seçim Balıkesir BALYA Seçim Sonuçları – BALYA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir BALYA

Orhan Gaga

CHP
%50,7
5.093 oy

Osman Kılıç

MHP
%46
4.620 oy

Diğer

%3
323 oy
Balıkesir - BALYA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %50,7
  • %46
  • %1,6
  • %1,6
  • %50,7
  • %46
  • %1,6
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,1
  • %37,2
  • %0,4
  • %1,1
  • %25,1
  • %37,2
  • %0,4
  • %1,1
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Gaga CHP
  • Osman Kılıç MHP
  • Mehmet Şevik BTP
  • Yasin Erol SP
  • Katılım oranı % 92,9
  • Toplam seçmen11.525
  • Kullanılan oy10.707
  • Geçerli oy10.036
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.841
  • 30 Mar 1411.224
  • 30 Mar 1410.568
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %50,7
  • %50,7
  • %50,7
  • %50,7
  • CUMHUR
  • MHP
  • %46
  • %46
  • %46
  • %46
  • Diğer
  • BTP
  • SP
  • %3,2
  • %1,6
  • %1,6
  • %3,2
  • %1,6
  • %1,6
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Gaga CHP
  • Osman Kılıç MHP
  • Mehmet Şevik BTP
  • Yasin Erol SP
  • Katılım oranı % 92,9
  • Toplam seçmen11.525
  • Kullanılan oy10.707
  • Geçerli oy10.036
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.841
  • 30 Mar 1411.224
  • 30 Mar 1410.568
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BALYA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 60 / 60
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • %50,7
    5.093 oy
  • %46
    4.620 oy
  • %50,7
    5.093 oy
  • %46
    4.620 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,1
    2.649 oy
  • %37,2
    3.935 oy
  • %25,1
    2.649 oy
  • %37,2
    3.935 oy
  • BTP
  • SP
  • %1,6
    164 oy
  • %1,6
    159 oy
  • %1,6
    164 oy
  • %1,6
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    40 oy
  • %1,1
    118 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %1,1
    118 oy

      Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 3.382 / 3.382
      • %100
      • AK Parti
      • İYİ Parti
      • DP
      • HDP
      • %47,8
        375.253 oy
      • %46,5
        365.196 oy
      • %1,6
        12.776 oy
      • %1,3
        10.195 oy
      • %47,8
        375.253 oy
      • %46,5
        365.196 oy
      • %1,6
        12.776 oy
      • %1,3
        10.195 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %39,8
        307.999 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %39,8
        307.999 oy
      • %0
      • %0
      • %0
      • SP
      • DSP
      • VP
      • BTP
      • %1
        7.810 oy
      • %0,7
        5.880 oy
      • %0,5
        3.709 oy
      • %0,3
        2.143 oy
      • %1
        7.810 oy
      • %0,7
        5.880 oy
      • %0,5
        3.709 oy
      • %0,3
        2.143 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %1,1
        8.160 oy
      • %0,3
        2.662 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        871 oy
      • %1,1
        8.160 oy
      • %0,3
        2.662 oy
      • %0
      • %0,1
        871 oy
      • TKP
      • Bağımsız
      • CHP
      • %0,2
        1.381 oy
      • %0,1
        1.069 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        1.381 oy
      • %0,1
        1.069 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %0,8
        6.165 oy
      • %25,3
        196.009 oy
      • %0
      • %0,8
        6.165 oy
      • %25,3
        196.009 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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