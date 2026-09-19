Seçim Balıkesir KARESİ Seçim Sonuçları – KARESİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir KARESİ

Dinçer Orkan

AK Parti
%52,2
59.719 oy

Levent Tellioğlu

CHP
%39,7
45.463 oy

Diğer

%8
9.214 oy
Balıkesir - KARESİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 430 / 430
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %52,2
  • %39,7
  • %4,6
  • %1,8
  • %0,7
  • %52,2
  • %39,7
  • %4,6
  • %1,8
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
  • %23
  • %1,4
  • %1,2
  • %0
  • %45,9
  • %23
  • %1,4
  • %1,2
  • %0
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Dinçer Orkan AK Parti
  • Levent Tellioğlu CHP
  • Harun Ertaş BBP
  • Yusuf Seren SP
  • Aynur Duyar DP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen135.578
  • Kullanılan oy118.531
  • Geçerli oy114.396
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14125.692
  • 30 Mar 14115.726
  • 30 Mar 14110.734
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karesi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 430 / 430
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %52,2
  • %52,2
  • %52,2
  • %52,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %39,7
  • %39,7
  • %39,7
  • %39,7
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DP
  • %8,1
  • %4,6
  • %1,8
  • %0,7
  • %8,1
  • %4,6
  • %1,8
  • %0,7
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Dinçer Orkan AK Parti
  • Levent Tellioğlu CHP
  • Harun Ertaş BBP
  • Yusuf Seren SP
  • Aynur Duyar DP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen135.578
  • Kullanılan oy118.531
  • Geçerli oy114.396
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14125.692
  • 30 Mar 14115.726
  • 30 Mar 14110.734
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karesi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARESİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 430 / 430
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %52,2
    59.719 oy
  • %39,7
    45.463 oy
  • %4,6
    5.266 oy
  • %52,2
    59.719 oy
  • %39,7
    45.463 oy
  • %4,6
    5.266 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    50.790 oy
  • %23
    25.418 oy
  • %1,4
    1.571 oy
  • %45,9
    50.790 oy
  • %23
    25.418 oy
  • %1,4
    1.571 oy
  • SP
  • DP
  • VP
  • %1,8
    2.069 oy
  • %0,7
    756 oy
  • %0,3
    373 oy
  • %1,8
    2.069 oy
  • %0,7
    756 oy
  • %0,3
    373 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.328 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.328 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    361 oy
  • %0,2
    244 oy
  • %0,1
    145 oy
  • %0,3
    361 oy
  • %0,2
    244 oy
  • %0,1
    145 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    143 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    143 oy
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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