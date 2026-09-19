Seçim Balıkesir ERDEK Seçim Sonuçları – ERDEK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir ERDEK

Hüseyin Sarı

CHP
%52
11.306 oy

Turan Gün

AK Parti
%45,7
9.924 oy

Diğer

%2
495 oy
Balıkesir - ERDEK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 94 / 94
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %52
  • %45,7
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • %52
  • %45,7
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
  • %36
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,1
  • %52,4
  • %36
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Sarı CHP
  • Turan Gün AK Parti
  • Mustafa Köse SP
  • Tayfur Unay BBP
  • Suat Kurumahmut DSP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen26.848
  • Kullanılan oy22.517
  • Geçerli oy21.725
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.225
  • 30 Mar 1423.291
  • 30 Mar 1422.351
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erdek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 94 / 94
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %52
  • %52
  • %52
  • %52
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45,7
  • %45,7
  • %45,7
  • %45,7
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %2,3
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • %2,3
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin Sarı CHP
  • Turan Gün AK Parti
  • Mustafa Köse SP
  • Tayfur Unay BBP
  • Suat Kurumahmut DSP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen26.848
  • Kullanılan oy22.517
  • Geçerli oy21.725
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.225
  • 30 Mar 1423.291
  • 30 Mar 1422.351
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erdek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERDEK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 94 / 94
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %52
    11.306 oy
  • %45,7
    9.924 oy
  • %52
    11.306 oy
  • %45,7
    9.924 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,4
    11.716 oy
  • %36
    8.048 oy
  • %52,4
    11.716 oy
  • %36
    8.048 oy
  • SP
  • BBP
  • %1,1
    243 oy
  • %0,6
    122 oy
  • %1,1
    243 oy
  • %0,6
    122 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    61 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0,3
    61 oy
  • %0,1
    32 oy
  • DSP
  • BTP
  • %0,4
    94 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,4
    94 oy
  • %0,2
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    18 oy
  • %0,2
    34 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0,2
    34 oy

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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