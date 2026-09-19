Seçim Balıkesir HAVRAN Seçim Sonuçları – HAVRAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir HAVRAN

Emin Ersoy

AK Parti
%51,6
9.442 oy

Levent Gökalp

DP
%41,5
7.597 oy

Diğer

%6
1.251 oy
Balıkesir - HAVRAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • DSP
  • SP
  • %51,6
  • %41,5
  • %5,3
  • %0,7
  • %0,5
  • %51,6
  • %41,5
  • %5,3
  • %0,7
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %0,4
  • %15,3
  • %0,2
  • %0,6
  • %43,3
  • %0,4
  • %15,3
  • %0,2
  • %0,6
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emin Ersoy AK Parti
  • Levent Gökalp DP
  • Bedri Şahin CHP
  • Doğan Demirtaş DSP
  • Sinan Başaran SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen20.781
  • Kullanılan oy19.120
  • Geçerli oy18.290
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.473
  • 30 Mar 1419.403
  • 30 Mar 1418.579
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Havran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,6
  • %51,6
  • %51,6
  • %51,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %5,3
  • %5,3
  • %5,3
  • %5,3
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • SP
  • %43,1
  • %41,5
  • %0,7
  • %0,5
  • %43,1
  • %41,5
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emin Ersoy AK Parti
  • Levent Gökalp DP
  • Bedri Şahin CHP
  • Doğan Demirtaş DSP
  • Sinan Başaran SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen20.781
  • Kullanılan oy19.120
  • Geçerli oy18.290
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1420.473
  • 30 Mar 1419.403
  • 30 Mar 1418.579
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Havran Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HAVRAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 73 / 73
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • %51,6
    9.442 oy
  • %41,5
    7.597 oy
  • %51,6
    9.442 oy
  • %41,5
    7.597 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    8.042 oy
  • %0,4
    76 oy
  • %43,3
    8.042 oy
  • %0,4
    76 oy
  • CHP
  • DSP
  • %5,3
    973 oy
  • %0,7
    129 oy
  • %5,3
    973 oy
  • %0,7
    129 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    2.837 oy
  • %0,2
    32 oy
  • %15,3
    2.837 oy
  • %0,2
    32 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,5
    99 oy
  • %0,3
    50 oy
  • %0,5
    99 oy
  • %0,3
    50 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    110 oy
  • %0,1
    18 oy
  • %0,6
    110 oy
  • %0,1
    18 oy

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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