Seçim Kütahya ŞAPHANE Seçim Sonuçları – ŞAPHANE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kütahya ŞAPHANE

Rasim Daşhan

AK Parti
%53,7
1.135 oy

Lütfi Mutlu

CHP
%37,7
796 oy

Diğer

%8
182 oy
Kütahya - ŞAPHANE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • DP
  • SP
  • %53,7
  • %37,7
  • %7,5
  • %0,7
  • %0,3
  • %53,7
  • %37,7
  • %7,5
  • %0,7
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,6
  • %48,7
  • %17,2
  • %0
  • %2,3
  • %31,6
  • %48,7
  • %17,2
  • %0
  • %2,3
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Daşhan AK Parti
  • Lütfi Mutlu CHP
  • Fehmi Yavuz MHP
  • Sema Akçalıoğlu DP
  • Mehmet İnan SP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen2.458
  • Kullanılan oy2.227
  • Geçerli oy2.113
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.684
  • 30 Mar 142.434
  • 30 Mar 142.316
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şaphane Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,2
  • %53,7
  • %7,5
  • %61,2
  • %53,7
  • %7,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,7
  • %37,7
  • %37,7
  • %37,7
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %1,1
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,1
  • %1,1
  • %0,7
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Daşhan AK Parti
  • Lütfi Mutlu CHP
  • Fehmi Yavuz MHP
  • Sema Akçalıoğlu DP
  • Mehmet İnan SP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen2.458
  • Kullanılan oy2.227
  • Geçerli oy2.113
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.684
  • 30 Mar 142.434
  • 30 Mar 142.316
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şaphane Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞAPHANE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %53,7
    1.135 oy
  • %37,7
    796 oy
  • %53,7
    1.135 oy
  • %37,7
    796 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,6
    732 oy
  • %48,7
    1.127 oy
  • %31,6
    732 oy
  • %48,7
    1.127 oy
  • MHP
  • DP
  • %7,5
    158 oy
  • %0,7
    15 oy
  • %7,5
    158 oy
  • %0,7
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,2
    399 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,2
    399 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    7 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,3
    7 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    53 oy
  • %0
    1 oy
  • %2,3
    53 oy
  • %0
    1 oy

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 509 / 509
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3