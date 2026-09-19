Seçim Kütahya TAVŞANLI Seçim Sonuçları – TAVŞANLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kütahya TAVŞANLI

Mustafa Güler

AK Parti
%45,4
19.970 oy

Davut Efe

SP
%44,9
19.732 oy

Diğer

%10
4.265 oy
Kütahya - TAVŞANLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 165 / 165
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • CHP
  • DP
  • %45,4
  • %44,9
  • %6,1
  • %3,2
  • %0,3
  • %45,4
  • %44,9
  • %6,1
  • %3,2
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
  • %36
  • %7,8
  • %1,5
  • %0
  • %54,3
  • %36
  • %7,8
  • %1,5
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Güler AK Parti
  • Davut Efe SP
  • Kazım Bayram MHP
  • Fisun Aktakka Yıldız CHP
  • Nihat Özden DP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen52.311
  • Kullanılan oy45.378
  • Geçerli oy43.967
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.427
  • 30 Mar 1444.996
  • 30 Mar 1443.031
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tavşanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 165 / 165
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %51,5
  • %45,4
  • %6,1
  • %51,5
  • %45,4
  • %6,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %3,2
  • %3,2
  • %3,2
  • %3,2
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %45,3
  • %44,9
  • %0,3
  • %0,1
  • %45,3
  • %44,9
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Güler AK Parti
  • Davut Efe SP
  • Kazım Bayram MHP
  • Fisun Aktakka Yıldız CHP
  • Nihat Özden DP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen52.311
  • Kullanılan oy45.378
  • Geçerli oy43.967
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.427
  • 30 Mar 1444.996
  • 30 Mar 1443.031
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tavşanlı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TAVŞANLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 165 / 165
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • %45,4
    19.970 oy
  • %44,9
    19.732 oy
  • %45,4
    19.970 oy
  • %44,9
    19.732 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    23.366 oy
  • %36
    15.475 oy
  • %54,3
    23.366 oy
  • %36
    15.475 oy
  • MHP
  • CHP
  • %6,1
    2.690 oy
  • %3,2
    1.399 oy
  • %6,1
    2.690 oy
  • %3,2
    1.399 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,8
    3.368 oy
  • %1,5
    664 oy
  • %7,8
    3.368 oy
  • %1,5
    664 oy
  • DP
  • BTP
  • %0,3
    113 oy
  • %0,1
    63 oy
  • %0,3
    113 oy
  • %0,1
    63 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    158 oy
  • %0
  • %0,4
    158 oy

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 509 / 509
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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