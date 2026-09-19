31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kütahya DOMANİÇ
Sahvet Ertürk
MHP
%34,1
1.047 oy
Yurdagül Bakkal
AK Parti
%29,8
915 oy
Diğer
%36
1.112 oy
Kütahya - DOMANİÇ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 13 / 13
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Sahvet Ertürk MHP
- Yurdagül Bakkal AK Parti
- Mustafa Temel Ergün CHP
- Şerif Yılmaz İYİ Parti
- Beytullah Yılmaz SP
- Katılım oranı % 88,8
- Toplam seçmen3.601
- Kullanılan oy3.198
- Geçerli oy3.074
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.516
- 30 Mar 143.207
- 30 Mar 143.048
- Açılan sandık
- 13 / 13
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Sahvet Ertürk MHP
- Yurdagül Bakkal AK Parti
- Mustafa Temel Ergün CHP
- Şerif Yılmaz İYİ Parti
- Beytullah Yılmaz SP
- Katılım oranı % 88,8
- Toplam seçmen3.601
- Kullanılan oy3.198
- Geçerli oy3.074
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 143.516
- 30 Mar 143.207
- 30 Mar 143.048
DOMANİÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 13 / 13
- %100
Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkdağYakup Oran % 100 % 52 % 47 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKDAĞ Yakup Oran % 100 % 52,03 % 46,96 % 0 % 0 % 0 % 0,57 SP
- AKDAĞ (30 Mar 2014) Yakup Oran % 54,26 % 44,67 % 0 % 0 % 0 % 1,07 SP
-
AltıntaşArif Teke % 100 % 32,4 % 4,3 % 11,9 % 24,1 % 0 % 24,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINTAŞ Arif Teke % 100 % 32,36 % 4,33 % 11,92 % 24,12 % 0 % 24,81 Bağımsız
- ALTINTAŞ (30 Mar 2014) Ferit Karabulut % 39,43 % 28,54 % 29,36 % 0 % 0 % 2,44 SP
-
AslanapaGökhan Gürel % 100 % 37,9 % 44,4 % 1,8 % 0 % 0 % 14,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ASLANAPA Gökhan Gürel % 100 % 37,89 % 44,35 % 1,77 % 0 % 0 % 14,83 BBP
- ASLANAPA (30 Mar 2014) Asaf Akar % 51,52 % 46,99 % 0 % 0 % 0 % 1,43 SP
-
BalıköyAhmet Artun % 100 % 34,6 % 62,3 % 2,1 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALIKÖY Ahmet Artun % 100 % 34,6 % 62,32 % 2,13 % 0 % 0 % 0,66 SP
- BALIKÖY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇavdarhisarHalil Başer % 100 % 36,5 % 27 % 29 % 0 % 0 % 7,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAVDARHİSAR Halil Başer % 100 % 36,5 % 26,99 % 29,04 % 0 % 0 % 7,32 SP
- ÇAVDARHİSAR (30 Mar 2014) Halil Başer % 54,84 % 30,23 % 12,84 % 0 % 0 % 1,71 SP
-
ÇitgölGüray Güner % 100 % 53,3 % 45,6 % 0 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİTGÖL Güray Güner % 100 % 53,35 % 45,65 % 0 % 0 % 0 % 0,92 SP
- ÇİTGÖL (30 Mar 2014) Yüksel Ünal % 44,76 % 54,17 % 0 % 0 % 0 % 0,49 SP
-
ÇukurcaEmin Taşgın % 100 % 55,6 % 36,4 % 7,1 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇUKURCA Emin Taşgın % 100 % 55,62 % 36,4 % 7,07 % 0 % 0 % 0,85 SP
- ÇUKURCA (30 Mar 2014) Mehmet Özer % 56,26 % 40,31 % 1,63 % 0 % 0 % 1,79 SP
-
DemirciCahit Onar % 100 % 39,5 % 1,7 % 36 % 0 % 0 % 21 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEMİRCİ Cahit Onar % 100 % 39,54 % 1,66 % 36,03 % 0 % 0 % 21,01 Bağımsız
- DEMİRCİ (30 Mar 2014) Özden Akçay % 31,04 % 45,15 % 23,31 % 0 % 0 % 0,49 SP
-
DomaniçSahvet Ertürk % 100 % 29,8 % 34,1 % 29,5 % 5,2 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOMANİÇ Sahvet Ertürk % 100 % 29,77 % 34,06 % 29,54 % 5,24 % 0 % 1,24 SP
- DOMANİÇ (30 Mar 2014) Sahvet Ertürk % 25,07 % 47,28 % 22,44 % 0 % 0 % 4,92 SP
-
DumlupınarŞemsettin Akağaç % 100 % 34,9 % 31,6 % 32,9 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DUMLUPINAR Şemsettin Akağaç % 100 % 34,9 % 31,64 % 32,85 % 0 % 0 % 0,36 SP
- DUMLUPINAR (30 Mar 2014) Niyazi Tezcan % 45,5 % 51,85 % 0 % 0 % 0 % 1,72 SP
-
EmetHüseyin Doğan % 100 % 47,6 % 8,5 % 0 % 6,1 % 0 % 33,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EMET Hüseyin Doğan % 100 % 47,56 % 8,48 % 0 % 6,07 % 0 % 33,12 DP
- EMET (30 Mar 2014) Mustafa Koca % 49,01 % 14,65 % 0 % 0 % 0 % 35,89 SP
-
EskigedizMustafa Arslan % 100 % 29,1 % 39 % 31,3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ESKİGEDİZ Mustafa Arslan % 100 % 29,14 % 39,02 % 31,28 % 0 % 0 % 0,39 SP
- ESKİGEDİZ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GedizMuharrem Akçadurak % 100 % 43 % 23,4 % 0 % 30,5 % 0 % 2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEDİZ Muharrem Akçadurak % 100 % 43 % 23,38 % 0 % 30,5 % 0 % 2,03 DP
- GEDİZ (30 Mar 2014) Mehmed Ali Saraoğlu % 49,05 % 47,64 % 0 % 0 % 0 % 3,07 SP
-
GöklerYüksel Arık % 100 % 24,9 % 46,7 % 0 % 14 % 0 % 13,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKLER Yüksel Arık % 100 % 24,9 % 46,69 % 0 % 14,01 % 0 % 13,31 BBP
- GÖKLER (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GüneyAhmet Çavdar % 100 % 32,2 % 44,7 % 0 % 22,7 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNEY Ahmet Çavdar % 100 % 32,15 % 44,7 % 0 % 22,73 % 0 % 0,34 SP
- GÜNEY (30 Mar 2014) Halil İbrahim İlhan % 31,17 % 16,71 % 0 % 0 % 0 % 24,44 DP
-
HisarcıkFatih Çalışkan % 100 % 61 % 3,2 % 0 % 34,4 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HİSARCIK Fatih Çalışkan % 100 % 60,96 % 3,24 % 0 % 34,36 % 0 % 1,2 SP
- HİSARCIK (30 Mar 2014) Fatih Çalışkan % 50,95 % 5,64 % 0 % 0 % 0 % 37,86 DP
-
KuruçayErhan Demiray % 100 % 58,4 % 36 % 2,8 % 0 % 0 % 2,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KURUÇAY Erhan Demiray % 100 % 58,39 % 36,05 % 2,78 % 0 % 0 % 2,64 SP
- KURUÇAY (30 Mar 2014) Erhan Demiray % 74,89 % 20,89 % 0 % 0 % 0 % 4,22 SP
-
KuşuFeridun Aktay % 100 % 65,4 % 33,7 % 0 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KUŞU Feridun Aktay % 100 % 65,39 % 33,71 % 0 % 0 % 0 % 0,54 SP
- KUŞU (30 Mar 2014) - - - - - -
-
MerkezAlim Işık % 100 % 32,2 % 38,7 % 25,6 % 1,5 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Alim Işık % 100 % 32,25 % 38,68 % 25,62 % 1,46 % 0 % 1,36 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 48,87 % 46,02 % 1,61 % 0 % 0 % 2,42 SP
-
Naşaİbrahim Yavuz % 100 % 58 % 9,1 % 0 % 0 % 0 % 31,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NAŞA İbrahim Yavuz % 100 % 58,03 % 9,09 % 0 % 0 % 0 % 31,17 BBP
- NAŞA (30 Mar 2014) Kadir Bütüner % 73,66 % 25,66 % 0 % 0 % 0 % 0,68 SP
-
PazarlarBilal Demirci % 100 % 72,5 % 24,5 % 0 % 1,6 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAZARLAR Bilal Demirci % 100 % 72,5 % 24,51 % 0 % 1,62 % 0 % 1,25 SP
- PAZARLAR (30 Mar 2014) Cavit Erdoğan % 46,56 % 49,42 % 0 % 0 % 0 % 1,61 Bağımsız
-
SeyitömerHalil Öztürk % 100 % 31,7 % 64,6 % 3,3 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEYİTÖMER Halil Öztürk % 100 % 31,73 % 64,56 % 3,31 % 0 % 0 % 0,32 SP
- SEYİTÖMER (30 Mar 2014) Mehmet Fahrettin Eren % 45,78 % 25,32 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SimavAdil Biçer % 100 % 44,5 % 14,5 % 3,8 % 29,9 % 0 % 6,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİMAV Adil Biçer % 100 % 44,51 % 14,55 % 3,79 % 29,91 % 0 % 6,26 DP
- SİMAV (30 Mar 2014) Süleyman Özkan % 42,55 % 26,7 % 5,2 % 0 % 0 % 13,63 DP
-
ŞaphaneRasim Daşhan % 100 % 53,7 % 7,5 % 37,7 % 0 % 0 % 0,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞAPHANE Rasim Daşhan % 100 % 53,72 % 7,48 % 37,67 % 0 % 0 % 0,71 DP
- ŞAPHANE (30 Mar 2014) Rasim Daşhan % 31,61 % 17,23 % 48,66 % 0 % 0 % 2,29 SP
-
TavşanlıMustafa Güler % 100 % 45,4 % 6,1 % 3,2 % 0 % 0 % 44,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAVŞANLI Mustafa Güler % 100 % 45,42 % 6,12 % 3,18 % 0 % 0 % 44,88 SP
- TAVŞANLI (30 Mar 2014) Mustafa Güler % 54,3 % 7,83 % 1,54 % 0 % 0 % 35,96 SP
-
TepecikAhmet Tekin % 100 % 43,6 % 5,8 % 0,6 % 0 % 0 % 49,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TEPECİK Ahmet Tekin % 100 % 43,64 % 5,82 % 0,65 % 0 % 0 % 49,8 SP
- TEPECİK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TunçbilekMustafa Düzgün % 100 % 32 % 48,6 % 1,6 % 0 % 0 % 10,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUNÇBİLEK Mustafa Düzgün % 100 % 32,03 % 48,57 % 1,63 % 0 % 0 % 10,42 Bağımsız
- TUNÇBİLEK (30 Mar 2014) Mutahhar Temel % 33,75 % 10,24 % 0 % 0 % 0 % 43,24 DP
-
YenikentMehmet Karaca % 100 % 43,1 % 56,2 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİKENT Mehmet Karaca % 100 % 43,05 % 56,21 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- YENİKENT (30 Mar 2014) Mehmet Karaca % 9,77 % 3,52 % 0 % 0 % 0 % 83,2 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 509 / 509
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi