Seçim Kütahya GEDİZ Seçim Sonuçları – GEDİZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kütahya GEDİZ

Muharrem Akçadurak

AK Parti
%43
6.090 oy

Erdoğan Dirican

İYİ Parti
%30,5
4.320 oy

Diğer

%26
3.752 oy
Kütahya - GEDİZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • DP
  • Bağımsız
  • %43
  • %30,5
  • %23,4
  • %2
  • %0,6
  • %43
  • %30,5
  • %23,4
  • %2
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
  • %0
  • %47,6
  • %0
  • %0
  • %49
  • %0
  • %47,6
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Akçadurak AK Parti
  • Erdoğan Dirican İYİ Parti
  • Mehmet Oyan MHP
  • Münevver Azmioğlu DP
  • Şeref Türk Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen16.719
  • Kullanılan oy14.664
  • Geçerli oy14.162
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.536
  • 30 Mar 1414.131
  • 30 Mar 1413.405
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gediz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %66,4
  • %43
  • %23,4
  • %66,4
  • %43
  • %23,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %30,5
  • %30,5
  • %30,5
  • %30,5
  • Diğer
  • DP
  • Bağımsız
  • SP
  • %3,1
  • %2
  • %0,6
  • %0,3
  • %3,1
  • %2
  • %0,6
  • %0,3
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Akçadurak AK Parti
  • Erdoğan Dirican İYİ Parti
  • Mehmet Oyan MHP
  • Münevver Azmioğlu DP
  • Şeref Türk Bağımsız
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen16.719
  • Kullanılan oy14.664
  • Geçerli oy14.162
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.536
  • 30 Mar 1414.131
  • 30 Mar 1413.405
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gediz Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GEDİZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 57 / 57
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %43
    6.090 oy
  • %30,5
    4.320 oy
  • %23,4
    3.311 oy
  • %43
    6.090 oy
  • %30,5
    4.320 oy
  • %23,4
    3.311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49
    6.575 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,6
    6.386 oy
  • %49
    6.575 oy
  • %0
  • %47,6
    6.386 oy
  • DP
  • Bağımsız
  • SP
  • %2
    287 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %0,3
    45 oy
  • %2
    287 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %0,3
    45 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    412 oy
  • %0
  • %0
  • %3,1
    412 oy
  • BTP
  • %0,1
    18 oy
  • %0,1
    18 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    32 oy
  • %0,2
    32 oy

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 509 / 509
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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