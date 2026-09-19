Seçim Kütahya HİSARCIK Seçim Sonuçları – HİSARCIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kütahya HİSARCIK

Fatih Çalışkan

AK Parti
%61
2.033 oy
Ahmet Bülbül

Ahmet Bülbül

İYİ Parti
%34,4
1.146 oy

Diğer

%5
156 oy
Kütahya - HİSARCIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %61
  • %34,4
  • %3,2
  • %1,2
  • %0,2
  • %61
  • %34,4
  • %3,2
  • %1,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
  • %0
  • %5,6
  • %5,5
  • %0,1
  • %51
  • %0
  • %5,6
  • %5,5
  • %0,1
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Çalışkan AK Parti
  • Ahmet Bülbül İYİ Parti
  • Himmet Pınar MHP
  • Şerif Pektaş SP
  • Zekeriya Gedik BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen3.869
  • Kullanılan oy3.497
  • Geçerli oy3.335
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.411
  • 30 Mar 143.885
  • 30 Mar 143.619
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hisarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,2
  • %61
  • %3,2
  • %64,2
  • %61
  • %3,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %34,4
  • %34,4
  • %34,4
  • %34,4
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,4
  • %1,2
  • %0,2
  • %1,4
  • %1,2
  • %0,2
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Çalışkan AK Parti
  • Ahmet Bülbül İYİ Parti
  • Himmet Pınar MHP
  • Şerif Pektaş SP
  • Zekeriya Gedik BTP
  • Katılım oranı % 90,4
  • Toplam seçmen3.869
  • Kullanılan oy3.497
  • Geçerli oy3.335
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.411
  • 30 Mar 143.885
  • 30 Mar 143.619
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hisarcık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HİSARCIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %61
    2.033 oy
  • %34,4
    1.146 oy
  • %61
    2.033 oy
  • %34,4
    1.146 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
    1.844 oy
  • %0
    0 oy
  • %51
    1.844 oy
  • %0
  • MHP
  • SP
  • %3,2
    108 oy
  • %1,2
    40 oy
  • %3,2
    108 oy
  • %1,2
    40 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,6
    204 oy
  • %5,5
    198 oy
  • %5,6
    204 oy
  • %5,5
    198 oy
  • BTP
  • %0,2
    8 oy
  • %0,2
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    3 oy

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 509 / 509
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3