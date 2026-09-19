Seçim Kütahya SİMAV Seçim Sonuçları – SİMAV Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kütahya SİMAV

Adil Biçer

AK Parti
%44,5
6.977 oy

Metin Karakuyu

İYİ Parti
%29,9
4.688 oy

Diğer

%25
4.010 oy
Kütahya - SİMAV İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • DP
  • CHP
  • %44,5
  • %29,9
  • %14,5
  • %6,3
  • %3,8
  • %44,5
  • %29,9
  • %14,5
  • %6,3
  • %3,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,6
  • %0
  • %26,7
  • %13,6
  • %5,2
  • %42,6
  • %0
  • %26,7
  • %13,6
  • %5,2
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adil Biçer AK Parti
  • Metin Karakuyu İYİ Parti
  • Eray Efe MHP
  • Kasım Karahan DP
  • Gülcan Bütün CHP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen18.726
  • Kullanılan oy16.297
  • Geçerli oy15.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.369
  • 30 Mar 1416.645
  • 30 Mar 1415.996
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Simav Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,1
  • %44,5
  • %14,5
  • %59,1
  • %44,5
  • %14,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %33,7
  • %29,9
  • %3,8
  • %33,7
  • %29,9
  • %3,8
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %7,2
  • %6,3
  • %0,9
  • %0,1
  • %7,2
  • %6,3
  • %0,9
  • %0,1
Tüm Partiler
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adil Biçer AK Parti
  • Metin Karakuyu İYİ Parti
  • Eray Efe MHP
  • Kasım Karahan DP
  • Gülcan Bütün CHP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen18.726
  • Kullanılan oy16.297
  • Geçerli oy15.675
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.369
  • 30 Mar 1416.645
  • 30 Mar 1415.996
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Simav Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİMAV Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 66 / 66
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %44,5
    6.977 oy
  • %29,9
    4.688 oy
  • %14,5
    2.280 oy
  • %44,5
    6.977 oy
  • %29,9
    4.688 oy
  • %14,5
    2.280 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,6
    6.807 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,7
    4.271 oy
  • %42,6
    6.807 oy
  • %0
  • %26,7
    4.271 oy
  • DP
  • CHP
  • SP
  • %6,3
    982 oy
  • %3,8
    594 oy
  • %0,9
    135 oy
  • %6,3
    982 oy
  • %3,8
    594 oy
  • %0,9
    135 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %13,6
    2.181 oy
  • %5,2
    832 oy
  • %0,9
    138 oy
  • %13,6
    2.181 oy
  • %5,2
    832 oy
  • %0,9
    138 oy
  • BTP
  • %0,1
    19 oy
  • %0,1
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    41 oy
  • %0,3
    41 oy

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 509 / 509
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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