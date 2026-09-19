Seçim Trabzon ÇAYKARA Seçim Sonuçları – ÇAYKARA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon ÇAYKARA

Hanefi Tok

AK Parti
%65,6
7.257 oy

Hasan Düzgün

CHP
%11,4
1.265 oy

Diğer

%23
2.543 oy
Trabzon - ÇAYKARA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %65,6
  • %11,4
  • %8,8
  • %8,1
  • %2,5
  • %65,6
  • %11,4
  • %8,8
  • %8,1
  • %2,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,3
  • %5,1
  • %0,2
  • %0
  • %0
  • %67,3
  • %5,1
  • %0,2
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
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ARAKLI
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ARSİN
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BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanefi Tok AK Parti
  • Hasan Düzgün CHP
  • Rifat Taşkın BBP
  • Hanife Birinci İYİ Parti
  • Mehmet Kara Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen14.025
  • Kullanılan oy11.818
  • Geçerli oy11.065
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.505
  • 30 Mar 149.362
  • 30 Mar 148.847
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaykara Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %65,6
  • %65,6
  • %65,6
  • %65,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %19,5
  • %11,4
  • %8,1
  • %19,5
  • %11,4
  • %8,1
  • Diğer
  • BBP
  • Bağımsız
  • SP
  • %14,9
  • %8,8
  • %2,5
  • %2,4
  • %14,9
  • %8,8
  • %2,5
  • %2,4
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hanefi Tok AK Parti
  • Hasan Düzgün CHP
  • Rifat Taşkın BBP
  • Hanife Birinci İYİ Parti
  • Mehmet Kara Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen14.025
  • Kullanılan oy11.818
  • Geçerli oy11.065
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.505
  • 30 Mar 149.362
  • 30 Mar 148.847
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çaykara Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇAYKARA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %65,6
    7.257 oy
  • %11,4
    1.265 oy
  • %8,8
    979 oy
  • %65,6
    7.257 oy
  • %11,4
    1.265 oy
  • %8,8
    979 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %67,3
    5.951 oy
  • %5,1
    450 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %67,3
    5.951 oy
  • %5,1
    450 oy
  • %0,2
    22 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • %8,1
    893 oy
  • %2,5
    277 oy
  • %2,4
    267 oy
  • %8,1
    893 oy
  • %2,5
    277 oy
  • %2,4
    267 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,9
    522 oy
  • %0
  • %0
  • %5,9
    522 oy
  • BTP
  • VP
  • %0,8
    91 oy
  • %0,3
    36 oy
  • %0,8
    91 oy
  • %0,3
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    31 oy
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    950 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    950 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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