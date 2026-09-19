Seçim Trabzon BEŞİKDÜZÜ Seçim Sonuçları – BEŞİKDÜZÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon BEŞİKDÜZÜ

Ramis Uzun

CHP
%60,6
8.907 oy

Harun Demirci

AK Parti
%36,9
5.424 oy

Diğer

%2
378 oy
Trabzon - BEŞİKDÜZÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 69 / 69
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %60,6
  • %36,9
  • %1,3
  • %0,8
  • %0,4
  • %60,6
  • %36,9
  • %1,3
  • %0,8
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
  • %37
  • %0,3
  • %0,9
  • %0,4
  • %35,5
  • %37
  • %0,3
  • %0,9
  • %0,4
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramis Uzun CHP
  • Harun Demirci AK Parti
  • Mehmet Ali Gündoğdu BBP
  • Turan Kudu SP
  • Abdullah Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen17.608
  • Kullanılan oy15.359
  • Geçerli oy14.709
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.420
  • 30 Mar 1414.463
  • 30 Mar 1413.762
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beşikdüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 69 / 69
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %60,6
  • %60,6
  • %60,6
  • %60,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %36,9
  • %36,9
  • %36,9
  • %36,9
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %2,6
  • %1,3
  • %0,8
  • %0,4
  • %2,6
  • %1,3
  • %0,8
  • %0,4
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramis Uzun CHP
  • Harun Demirci AK Parti
  • Mehmet Ali Gündoğdu BBP
  • Turan Kudu SP
  • Abdullah Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen17.608
  • Kullanılan oy15.359
  • Geçerli oy14.709
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.420
  • 30 Mar 1414.463
  • 30 Mar 1413.762
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beşikdüzü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BEŞİKDÜZÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 69 / 69
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %60,6
    8.907 oy
  • %36,9
    5.424 oy
  • %60,6
    8.907 oy
  • %36,9
    5.424 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,5
    4.882 oy
  • %37
    5.087 oy
  • %35,5
    4.882 oy
  • %37
    5.087 oy
  • BBP
  • SP
  • %1,3
    196 oy
  • %0,8
    118 oy
  • %1,3
    196 oy
  • %0,8
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    38 oy
  • %0,9
    129 oy
  • %0,3
    38 oy
  • %0,9
    129 oy
  • BTP
  • %0,4
    64 oy
  • %0,4
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    55 oy
  • %0,4
    55 oy

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    950 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    950 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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