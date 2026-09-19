Seçim Trabzon DÜZKÖY Seçim Sonuçları – DÜZKÖY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon DÜZKÖY

Yılmaz Ankara

AK Parti
%58,5
5.706 oy

Fehmi Köroğlu

CHP
%40,3
3.927 oy

Diğer

%1
118 oy
Trabzon - DÜZKÖY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %58,5
  • %40,3
  • %1
  • %0,2
  • %58,5
  • %40,3
  • %1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
  • %50,3
  • %0,9
  • %0,2
  • %46,3
  • %50,3
  • %0,9
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Ankara AK Parti
  • Fehmi Köroğlu CHP
  • Suat Çalık SP
  • Mahmut Mermertaş BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen11.396
  • Kullanılan oy10.169
  • Geçerli oy9.751
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.774
  • 30 Mar 149.435
  • 30 Mar 149.022
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düzköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %58,5
  • %58,5
  • %58,5
  • %58,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %40,3
  • %40,3
  • %40,3
  • %40,3
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,2
  • %1
  • %0,2
  • %1,2
  • %1
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Ankara AK Parti
  • Fehmi Köroğlu CHP
  • Suat Çalık SP
  • Mahmut Mermertaş BTP
  • Katılım oranı % 89,2
  • Toplam seçmen11.396
  • Kullanılan oy10.169
  • Geçerli oy9.751
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.774
  • 30 Mar 149.435
  • 30 Mar 149.022
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düzköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DÜZKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %58,5
    5.706 oy
  • %40,3
    3.927 oy
  • %58,5
    5.706 oy
  • %40,3
    3.927 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
    4.175 oy
  • %50,3
    4.540 oy
  • %46,3
    4.175 oy
  • %50,3
    4.540 oy
  • SP
  • BTP
  • %1
    96 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %1
    96 oy
  • %0,2
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    85 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %0,9
    85 oy
  • %0,2
    19 oy

      Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 2.215 / 2.215
      • %100
      • AK Parti
      • İYİ Parti
      • SP
      • DP
      • %64,6
        307.167 oy
      • %29,5
        140.421 oy
      • %3,3
        15.502 oy
      • %0,8
        3.747 oy
      • %64,6
        307.167 oy
      • %29,5
        140.421 oy
      • %3,3
        15.502 oy
      • %0,8
        3.747 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %59,4
        273.726 oy
      • %0
        0 oy
      • %2,8
        12.868 oy
      • %0
        0 oy
      • %59,4
        273.726 oy
      • %0
      • %2,8
        12.868 oy
      • %0
      • BTP
      • DSP
      • Bağımsız
      • VP
      • %0,6
        2.821 oy
      • %0,4
        2.117 oy
      • %0,3
        1.391 oy
      • %0,3
        1.335 oy
      • %0,6
        2.821 oy
      • %0,4
        2.117 oy
      • %0,3
        1.391 oy
      • %0,3
        1.335 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,3
        1.520 oy
      • %0,1
        239 oy
      • %0,1
        460 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        1.520 oy
      • %0,1
        239 oy
      • %0,1
        460 oy
      • %0
      • TKP
      • MHP
      • CHP
      • %0,2
        950 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        950 oy
      • %0
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %11,1
        51.350 oy
      • %24,9
        114.707 oy
      • %0
      • %11,1
        51.350 oy
      • %24,9
        114.707 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3