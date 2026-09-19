Seçim Trabzon KÖPRÜBAŞI Seçim Sonuçları – KÖPRÜBAŞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon KÖPRÜBAŞI

Ali Aydın

AK Parti
%49,4
2.062 oy

Atilhan Sancak

BBP
%40
1.672 oy

Diğer

%11
444 oy
Trabzon - KÖPRÜBAŞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %49,4
  • %40
  • %9,4
  • %1
  • %0,2
  • %49,4
  • %40
  • %9,4
  • %1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
  • %0,3
  • %30,1
  • %0,4
  • %1,8
  • %36,5
  • %0,3
  • %30,1
  • %0,4
  • %1,8
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Aydın AK Parti
  • Atilhan Sancak BBP
  • Bayram Aydın SP
  • Dursun Tuğrul Güzelyazıcı BTP
  • Zeki İmamoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen5.212
  • Kullanılan oy4.354
  • Geçerli oy4.178
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.233
  • 30 Mar 143.430
  • 30 Mar 143.286
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprübaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,4
  • %49,4
  • %49,4
  • %49,4
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %50,6
  • %40
  • %9,4
  • %1
  • %50,6
  • %40
  • %9,4
  • %1
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Aydın AK Parti
  • Atilhan Sancak BBP
  • Bayram Aydın SP
  • Dursun Tuğrul Güzelyazıcı BTP
  • Zeki İmamoğlu Bağımsız
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen5.212
  • Kullanılan oy4.354
  • Geçerli oy4.178
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.233
  • 30 Mar 143.430
  • 30 Mar 143.286
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köprübaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KÖPRÜBAŞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %49,4
    2.062 oy
  • %40
    1.672 oy
  • %49,4
    2.062 oy
  • %40
    1.672 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
    1.199 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %36,5
    1.199 oy
  • %0,3
    11 oy
  • SP
  • BTP
  • %9,4
    392 oy
  • %1
    42 oy
  • %9,4
    392 oy
  • %1
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    988 oy
  • %0,4
    14 oy
  • %30,1
    988 oy
  • %0,4
    14 oy
  • Bağımsız
  • %0,2
    10 oy
  • %0,2
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    58 oy
  • %1,8
    58 oy

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    950 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    950 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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