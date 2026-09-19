Seçim Trabzon OF Seçim Sonuçları – OF Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon OF

Salim Salih Sarıalioğlu

AK Parti
%57,7
15.433 oy

Güngör Saral

Bağımsız
%29,2
7.808 oy

Diğer

%13
3.528 oy
Trabzon - OF İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %57,7
  • %29,2
  • %5,9
  • %4
  • %2,2
  • %57,7
  • %29,2
  • %5,9
  • %4
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
  • %0
  • %2,9
  • %35,6
  • %0,3
  • %52,6
  • %0
  • %2,9
  • %35,6
  • %0,3
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salim Salih Sarıalioğlu AK Parti
  • Güngör Saral Bağımsız
  • Hilmi Saral CHP
  • Mehmet Sarıalioğlu SP
  • Fatih Hayır BTP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen33.832
  • Kullanılan oy27.882
  • Geçerli oy26.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.838
  • 30 Mar 1425.578
  • 30 Mar 1424.809
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Of Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %57,7
  • %57,7
  • %57,7
  • %57,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %5,9
  • %5,9
  • %5,9
  • %5,9
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %36,5
  • %29,2
  • %4
  • %2,2
  • %36,5
  • %29,2
  • %4
  • %2,2
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salim Salih Sarıalioğlu AK Parti
  • Güngör Saral Bağımsız
  • Hilmi Saral CHP
  • Mehmet Sarıalioğlu SP
  • Fatih Hayır BTP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen33.832
  • Kullanılan oy27.882
  • Geçerli oy26.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.838
  • 30 Mar 1425.578
  • 30 Mar 1424.809
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Of Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

OF Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 140 / 140
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %57,7
    15.433 oy
  • %29,2
    7.808 oy
  • %57,7
    15.433 oy
  • %29,2
    7.808 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
    13.044 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,6
    13.044 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • %5,9
    1.569 oy
  • %4
    1.077 oy
  • %5,9
    1.569 oy
  • %4
    1.077 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,9
    714 oy
  • %35,6
    8.832 oy
  • %2,9
    714 oy
  • %35,6
    8.832 oy
  • BTP
  • BBP
  • %2,2
    592 oy
  • %1,1
    290 oy
  • %2,2
    592 oy
  • %1,1
    290 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    75 oy
  • %0,2
    46 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %0,2
    46 oy

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    950 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    950 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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