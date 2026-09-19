Seçim Trabzon HAYRAT Seçim Sonuçları – HAYRAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon HAYRAT

Mehmet Nuhoğlu

Bağımsız
%52,4
3.868 oy

Salih Öztel

AK Parti
%45
3.321 oy

Diğer

%3
188 oy
Trabzon - HAYRAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • BTP
  • %52,4
  • %45
  • %2,5
  • %52,4
  • %45
  • %2,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %82,7
  • %0,2
  • %0
  • %82,7
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Nuhoğlu Bağımsız
  • Salih Öztel AK Parti
  • Kadir Altunkaynak BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen8.966
  • Kullanılan oy7.691
  • Geçerli oy7.377
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.037
  • 30 Mar 144.757
  • 30 Mar 144.604
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hayrat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45
  • %45
  • %45
  • %45
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • %55
  • %52,4
  • %2,5
  • %55
  • %52,4
  • %2,5
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Nuhoğlu Bağımsız
  • Salih Öztel AK Parti
  • Kadir Altunkaynak BTP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen8.966
  • Kullanılan oy7.691
  • Geçerli oy7.377
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.037
  • 30 Mar 144.757
  • 30 Mar 144.604
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hayrat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HAYRAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 46 / 46
  • %100
  • Bağımsız
  • %52,4
    3.868 oy
  • %52,4
    3.868 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
  • AK Parti
  • %45
    3.321 oy
  • %45
    3.321 oy
  • 30 Mar 14
  • %82,7
    3.808 oy
  • %82,7
    3.808 oy
  • BTP
  • %2,5
    188 oy
  • %2,5
    188 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    7 oy
  • %0,2
    7 oy

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    950 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    950 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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