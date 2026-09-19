31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon SÜRMENE
Rahmi Üstün
AK Parti
%54,6
8.911 oy
Orhan Kahveci
BBP
%24,7
4.027 oy
Diğer
%20
3.390 oy
Trabzon - SÜRMENE İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 94 / 94
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Rahmi Üstün AK Parti
- Orhan Kahveci BBP
- Kemal Küçükali CHP
- Aydın Danışmaz SP
- Zeki Uzun BTP
- Katılım oranı % 81,9
- Toplam seçmen21.116
- Kullanılan oy17.289
- Geçerli oy16.328
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1419.457
- 30 Mar 1415.930
- 30 Mar 1415.155
- Açılan sandık
- 94 / 94
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Rahmi Üstün AK Parti
- Orhan Kahveci BBP
- Kemal Küçükali CHP
- Aydın Danışmaz SP
- Zeki Uzun BTP
- Katılım oranı % 81,9
- Toplam seçmen21.116
- Kullanılan oy17.289
- Geçerli oy16.328
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1419.457
- 30 Mar 1415.930
- 30 Mar 1415.155
SÜRMENE Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 94 / 94
- %100
Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkçaabatOsman Nuri Ekim % 100 % 60,1 % 0 % 0 % 34,3 % 0 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÇAABAT Osman Nuri Ekim % 100 % 60,08 % 0 % 0 % 34,32 % 0 % 2,99 SP
- AKÇAABAT (30 Mar 2014) Şefik Türkmen % 52,64 % 32,15 % 10,41 % 0 % 0 % 1,88 BTP
-
AraklıRecep Çebi % 100 % 51,9 % 0 % 0 % 9,1 % 0 % 21,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARAKLI Recep Çebi % 100 % 51,87 % 0 % 0 % 9,13 % 0 % 21,57 SP
- ARAKLI (30 Mar 2014) Recep Çebi % 60,46 % 3,45 % 2,8 % 0 % 0 % 32 SP
-
ArsinMuhammet Sait Gürsoy % 100 % 56,2 % 0 % 0 % 3,1 % 0 % 39,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARSİN Muhammet Sait Gürsoy % 100 % 56,19 % 0 % 0 % 3,08 % 0 % 39,79 SP
- ARSİN (30 Mar 2014) Erdem Şen % 63,39 % 31,59 % 2,05 % 0 % 0 % 2,01 SP
-
BeşikdüzüRamis Uzun % 100 % 36,9 % 0 % 60,6 % 0 % 0 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEŞİKDÜZÜ Ramis Uzun % 100 % 36,88 % 0 % 60,55 % 0 % 0 % 1,33 BBP
- BEŞİKDÜZÜ (30 Mar 2014) Orhan Bıçakçıoğlu % 36,96 % 17,07 % 35,47 % 0 % 0 % 8,81 DP
-
ÇarşıbaşıMümin Nuhoğlu % 100 % 0 % 53,3 % 0 % 37,8 % 0 % 6,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇARŞIBAŞI Mümin Nuhoğlu % 100 % 0 % 53,31 % 0 % 37,76 % 0 % 6,32 Bağımsız
- ÇARŞIBAŞI (30 Mar 2014) Coşkun Yılmaz % 52,95 % 41,32 % 3,48 % 0 % 0 % 1,63 SP
-
ÇaykaraHanefi Tok % 100 % 65,6 % 0 % 11,4 % 8,1 % 0 % 8,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYKARA Hanefi Tok % 100 % 65,59 % 0 % 11,43 % 8,07 % 0 % 8,85 BBP
- ÇAYKARA (30 Mar 2014) Hanefi Tok % 67,27 % 20,48 % 5,09 % 0 % 0 % 5,9 SP
-
DernekpazarıMehmet Aşık % 100 % 72,2 % 0 % 0 % 8 % 0 % 9,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DERNEKPAZARI Mehmet Aşık % 100 % 72,18 % 0 % 0 % 8 % 0 % 9,64 Bağımsız
- DERNEKPAZARI (30 Mar 2014) Mehmet Aşık % 52,81 % 24,83 % 4,99 % 0 % 0 % 16,97 SP
-
DüzköyYılmaz Ankara % 100 % 58,5 % 0 % 40,3 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÜZKÖY Yılmaz Ankara % 100 % 58,52 % 0 % 40,27 % 0 % 0 % 0,98 SP
- DÜZKÖY (30 Mar 2014) Abidin Çelik % 46,28 % 1,94 % 50,32 % 0 % 0 % 0,94 SP
-
HayratMehmet Nuhoğlu % 100 % 45 % 0 % 0 % 0 % 0 % 52,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAYRAT Mehmet Nuhoğlu % 100 % 45,02 % 0 % 0 % 0 % 0 % 52,43 Bağımsız
- HAYRAT (30 Mar 2014) Mehmet Nuhoğlu % 82,71 % 3,34 % 8,21 % 0 % 0 % 5,3 SP
-
KöprübaşıAli Aydın % 100 % 49,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖPRÜBAŞI Ali Aydın % 100 % 49,35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40,02 BBP
- KÖPRÜBAŞI (30 Mar 2014) Ahmet Tekke % 36,49 % 28,82 % 1,58 % 0 % 0 % 30,07 SP
-
MaçkaKoray Koçhan % 100 % 59,3 % 0 % 38,3 % 0 % 0 % 1,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MAÇKA Koray Koçhan % 100 % 59,28 % 0 % 38,28 % 0 % 0 % 1,14 BBP
- MAÇKA (30 Mar 2014) Koray Koçhan % 58,17 % 13,43 % 26,45 % 0 % 0 % 1,09 SP
-
OfSalim Salih Sarıalioğlu % 100 % 57,7 % 0 % 5,9 % 0 % 0 % 29,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- OF Salim Salih Sarıalioğlu % 100 % 57,65 % 0 % 5,86 % 0 % 0 % 29,17 Bağımsız
- OF (30 Mar 2014) Salim Salih Sarıalioğlu % 52,58 % 8,15 % 2,88 % 0 % 0 % 35,6 SP
-
OrtahisarAhmet Metin Genç % 100 % 59,4 % 0 % 34,1 % 0 % 0 % 3,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ORTAHİSAR Ahmet Metin Genç % 100 % 59,37 % 0 % 34,09 % 0 % 0 % 3,29 SP
- ORTAHİSAR (30 Mar 2014) Ahmet Metin Genç % 51,57 % 27,2 % 17,85 % 0 % 0 % 1,98 SP
-
SürmeneRahmi Üstün % 100 % 54,6 % 0 % 13,4 % 0 % 0 % 24,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÜRMENE Rahmi Üstün % 100 % 54,57 % 0 % 13,39 % 0 % 0 % 24,66 BBP
- SÜRMENE (30 Mar 2014) Rahmi Üstün % 58,34 % 15,37 % 7,16 % 0 % 0 % 17,26 SP
-
ŞalpazarıRefik Kurukız % 100 % 0 % 60,8 % 0 % 15,7 % 0 % 20,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞALPAZARI Refik Kurukız % 100 % 0 % 60,85 % 0 % 15,67 % 0 % 20,89 Bağımsız
- ŞALPAZARI (30 Mar 2014) Refik Kurukız % 38,6 % 51,9 % 5,56 % 0 % 0 % 2,35 SP
-
TonyaOsman Beşel % 100 % 61 % 0 % 35,9 % 0 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TONYA Osman Beşel % 100 % 61,04 % 0 % 35,92 % 0 % 0 % 2,54 SP
- TONYA (30 Mar 2014) Osman Beşel % 53,49 % 4,13 % 39,61 % 0 % 0 % 1,8 SP
-
VakfıkebirMuhammet Balta % 100 % 64,3 % 0 % 31,8 % 0 % 0 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VAKFIKEBİR Muhammet Balta % 100 % 64,31 % 0 % 31,82 % 0 % 0 % 3,06 SP
- VAKFIKEBİR (30 Mar 2014) Muhammet Balta % 54,89 % 19,07 % 8,79 % 0 % 0 % 14,19 Bağımsız
-
YomraMustafa Bıyık % 100 % 45,4 % 0 % 0 % 52,4 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YOMRA Mustafa Bıyık % 100 % 45,42 % 0 % 0 % 52,41 % 0 % 1,27 SP
- YOMRA (30 Mar 2014) İbrahim Sağıroğlu % 63,76 % 28,35 % 4,78 % 0 % 0 % 2,63 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.215 / 2.215
- %100
-
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