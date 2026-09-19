Seçim Trabzon ARAKLI Seçim Sonuçları – ARAKLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon ARAKLI

Recep Çebi

AK Parti
%51,9
15.089 oy

Ümit Çebi

SP
%21,6
6.276 oy

Diğer

%26
7.727 oy
Trabzon - ARAKLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 152 / 152
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %51,9
  • %21,6
  • %15,6
  • %9,1
  • %0,9
  • %51,9
  • %21,6
  • %15,6
  • %9,1
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,5
  • %32
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
  • %60,5
  • %32
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
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ARAKLI
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ARSİN
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BEŞİKDÜZÜ
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ÇARŞIBAŞI
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ÇAYKARA
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DERNEKPAZARI
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DÜZKÖY
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HAYRAT
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KÖPRÜBAŞI
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MAÇKA
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OF
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ORTAHİSAR
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SÜRMENE
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ŞALPAZARI
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TONYA
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VAKFIKEBİR
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YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Çebi AK Parti
  • Ümit Çebi SP
  • Hamit Baycan BBP
  • Hasan Suiçmez İYİ Parti
  • Erkan Kolancı Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen37.051
  • Kullanılan oy30.245
  • Geçerli oy29.092
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.681
  • 30 Mar 1427.333
  • 30 Mar 1426.500
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Araklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 152 / 152
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,9
  • %51,9
  • %51,9
  • %51,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %9,1
  • %9,1
  • %9,1
  • %9,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %39
  • %21,6
  • %15,6
  • %0,9
  • %39
  • %21,6
  • %15,6
  • %0,9
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
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ARAKLI
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ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recep Çebi AK Parti
  • Ümit Çebi SP
  • Hamit Baycan BBP
  • Hasan Suiçmez İYİ Parti
  • Erkan Kolancı Bağımsız
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen37.051
  • Kullanılan oy30.245
  • Geçerli oy29.092
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.681
  • 30 Mar 1427.333
  • 30 Mar 1426.500
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Araklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ARAKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 152 / 152
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • %51,9
    15.089 oy
  • %21,6
    6.276 oy
  • %15,6
    4.538 oy
  • %51,9
    15.089 oy
  • %21,6
    6.276 oy
  • %15,6
    4.538 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,5
    16.023 oy
  • %32
    8.481 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %60,5
    16.023 oy
  • %32
    8.481 oy
  • %0,2
    66 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %9,1
    2.655 oy
  • %0,9
    250 oy
  • %0,7
    212 oy
  • %9,1
    2.655 oy
  • %0,9
    250 oy
  • %0,7
    212 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0,2
    63 oy
  • %0
  • %0,2
    57 oy
  • %0,2
    63 oy
  • DSP
  • %0,2
    72 oy
  • %0,2
    72 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    950 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    950 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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