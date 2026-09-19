Seçim Trabzon ORTAHİSAR Seçim Sonuçları – ORTAHİSAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon ORTAHİSAR

Ahmet Metin Genç

AK Parti
%59,4
98.977 oy

Mehmet Salih Akyüz

CHP
%34,1
56.836 oy

Diğer

%7
10.895 oy
Trabzon - ORTAHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 680 / 680
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %59,4
  • %34,1
  • %3,3
  • %1,5
  • %1
  • %59,4
  • %34,1
  • %3,3
  • %1,5
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
  • %17,8
  • %2
  • %0,5
  • %0,5
  • %51,6
  • %17,8
  • %2
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
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ARAKLI
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ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Metin Genç AK Parti
  • Mehmet Salih Akyüz CHP
  • Ensar Bozali SP
  • Yılmaz Mermertaş BBP
  • Tahsin Azaklı DP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen216.766
  • Kullanılan oy173.802
  • Geçerli oy166.708
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14215.094
  • 30 Mar 14186.224
  • 30 Mar 14179.878
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortahisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 680 / 680
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %59,4
  • %59,4
  • %59,4
  • %59,4
  • MİLLET
  • CHP
  • %34,1
  • %34,1
  • %34,1
  • %34,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %6,5
  • %3,3
  • %1,5
  • %1
  • %6,5
  • %3,3
  • %1,5
  • %1
Tüm Partiler
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Metin Genç AK Parti
  • Mehmet Salih Akyüz CHP
  • Ensar Bozali SP
  • Yılmaz Mermertaş BBP
  • Tahsin Azaklı DP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen216.766
  • Kullanılan oy173.802
  • Geçerli oy166.708
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14215.094
  • 30 Mar 14186.224
  • 30 Mar 14179.878
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ortahisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ORTAHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 680 / 680
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %59,4
    98.977 oy
  • %34,1
    56.836 oy
  • %3,3
    5.491 oy
  • %59,4
    98.977 oy
  • %34,1
    56.836 oy
  • %3,3
    5.491 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
    92.762 oy
  • %17,8
    32.103 oy
  • %2
    3.566 oy
  • %51,6
    92.762 oy
  • %17,8
    32.103 oy
  • %2
    3.566 oy
  • BBP
  • DP
  • BTP
  • %1,5
    2.420 oy
  • %1
    1.682 oy
  • %0,5
    769 oy
  • %1,5
    2.420 oy
  • %1
    1.682 oy
  • %0,5
    769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    830 oy
  • %0,5
    862 oy
  • %0,2
    397 oy
  • %0,5
    830 oy
  • %0,5
    862 oy
  • %0,2
    397 oy
  • DSP
  • %0,3
    533 oy
  • %0,3
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    150 oy
  • %0,1
    150 oy

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    950 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    950 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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