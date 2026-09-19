Seçim Eskişehir SİVRİHİSAR Seçim Sonuçları – SİVRİHİSAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir SİVRİHİSAR

Hamid Yüzügüllü

AK Parti
%48,5
6.766 oy

Mehmet Çini

BBP
%22,8
3.181 oy

Diğer

%29
4.016 oy
Eskişehir - SİVRİHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • DP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %48,5
  • %22,8
  • %17
  • %8,9
  • %1,2
  • %48,5
  • %22,8
  • %17
  • %8,9
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,9
  • %21,1
  • %1,3
  • %0
  • %0
  • %42,9
  • %21,1
  • %1,3
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamid Yüzügüllü AK Parti
  • Mehmet Çini BBP
  • Habil Dökmeci DP
  • Hüseyin Çantaş İYİ Parti
  • Mustafa Somuncu DSP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen16.632
  • Kullanılan oy14.771
  • Geçerli oy13.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.531
  • 30 Mar 1415.860
  • 30 Mar 1415.119
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivrihisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %48,5
  • %48,5
  • %48,5
  • %48,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %8,9
  • %8,9
  • %8,9
  • %8,9
  • Diğer
  • BBP
  • DP
  • DSP
  • %42,6
  • %22,8
  • %17
  • %1,2
  • %42,6
  • %22,8
  • %17
  • %1,2
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hamid Yüzügüllü AK Parti
  • Mehmet Çini BBP
  • Habil Dökmeci DP
  • Hüseyin Çantaş İYİ Parti
  • Mustafa Somuncu DSP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen16.632
  • Kullanılan oy14.771
  • Geçerli oy13.963
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.531
  • 30 Mar 1415.860
  • 30 Mar 1415.119
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivrihisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİVRİHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 97 / 97
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • DP
  • %48,5
    6.766 oy
  • %22,8
    3.181 oy
  • %17
    2.376 oy
  • %48,5
    6.766 oy
  • %22,8
    3.181 oy
  • %17
    2.376 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,9
    6.479 oy
  • %21,1
    3.195 oy
  • %1,3
    196 oy
  • %42,9
    6.479 oy
  • %21,1
    3.195 oy
  • %1,3
    196 oy
  • İYİ Parti
  • DSP
  • SP
  • %8,9
    1.242 oy
  • %1,2
    167 oy
  • %0,7
    102 oy
  • %8,9
    1.242 oy
  • %1,2
    167 oy
  • %0,7
    102 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    109 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    109 oy
  • BTP
  • VP
  • %0,6
    86 oy
  • %0,3
    43 oy
  • %0,6
    86 oy
  • %0,3
    43 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    69 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    69 oy
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • %0,1
    513 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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