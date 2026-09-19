31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir MAHMUDİYE
İshak Gündoğan
CHP
%60,8
3.181 oy
Mustafa Arslan
AK Parti
%30,2
1.579 oy
Diğer
%9
469 oy
Eskişehir - MAHMUDİYE İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 29 / 29
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İshak Gündoğan CHP
- Mustafa Arslan AK Parti
- Ayşe Güney Bağımsız
- Fazıl Yıldırım DP
- Hatice Çelik İlközen BBP
- Katılım oranı % 89,6
- Toplam seçmen6.191
- Kullanılan oy5.546
- Geçerli oy5.229
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 146.156
- 30 Mar 145.696
- 30 Mar 145.409
- Açılan sandık
- 29 / 29
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İshak Gündoğan CHP
- Mustafa Arslan AK Parti
- Ayşe Güney Bağımsız
- Fazıl Yıldırım DP
- Hatice Çelik İlközen BBP
- Katılım oranı % 89,6
- Toplam seçmen6.191
- Kullanılan oy5.546
- Geçerli oy5.229
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 146.156
- 30 Mar 145.696
- 30 Mar 145.409
MAHMUDİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 29 / 29
- %100
Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AlpuGürbüz Güller % 100 % 40,1 % 0 % 58,4 % 0 % 0 % 0,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALPU Gürbüz Güller % 100 % 40,07 % 0 % 58,42 % 0 % 0 % 0,74 DP
- ALPU (30 Mar 2014) Rafet Demirtaş % 38,76 % 3,65 % 33,68 % 0 % 0 % 21,52 DP
-
BeylikovaÖzkan Alp % 100 % 64,3 % 0 % 34,1 % 0 % 0 % 0,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYLİKOVA Özkan Alp % 100 % 64,26 % 0 % 34,08 % 0 % 0 % 0,64 BBP
- BEYLİKOVA (30 Mar 2014) Özkan Alp % 50,8 % 6,65 % 40 % 0 % 0 % 1,23 BBP
-
ÇiftelerKadir Bıyık % 100 % 0 % 48,8 % 48,7 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİFTELER Kadir Bıyık % 100 % 0 % 48,83 % 48,75 % 0 % 0 % 1,39 SP
- ÇİFTELER (30 Mar 2014) Metin Özen % 36,54 % 23,96 % 36,19 % 0 % 0 % 2,36 SP
-
GünyüzüMenderes Durgut % 100 % 50,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNYÜZÜ Menderes Durgut % 100 % 50,09 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,76 BBP
- GÜNYÜZÜ (30 Mar 2014) Mehmet Remzi Arayıt % 50,04 % 1,58 % 9,26 % 0 % 0 % 36,71 BBP
-
HanErdal Şanlı % 100 % 39,3 % 0 % 59,4 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAN Erdal Şanlı % 100 % 39,27 % 0 % 59,42 % 0 % 0 % 0,57 SP
- HAN (30 Mar 2014) Erdal Şanlı % 34,64 % 4,6 % 38,68 % 0 % 0 % 9,2 DSP
-
İnönüKadir Bozkurt % 100 % 41,9 % 0 % 38 % 0 % 0 % 13,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İNÖNÜ Kadir Bozkurt % 100 % 41,89 % 0 % 38,04 % 0 % 0 % 13,77 Bağımsız
- İNÖNÜ (30 Mar 2014) Kadir Bozkurt % 52,23 % 4,52 % 41,39 % 0 % 0 % 1,12 SP
-
Mahmudiyeİshak Gündoğan % 100 % 30,2 % 0 % 60,8 % 0 % 0 % 3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MAHMUDİYE İshak Gündoğan % 100 % 30,2 % 0 % 60,83 % 0 % 0 % 3,04 Bağımsız
- MAHMUDİYE (30 Mar 2014) İshak Gündoğan % 27,81 % 15,75 % 27,93 % 0 % 0 % 24,7 DP
-
MihalgaziZeynep Akgün % 100 % 53 % 0 % 43,1 % 0 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MİHALGAZİ Zeynep Akgün % 100 % 53,04 % 0 % 43,06 % 0 % 0 % 2,17 SP
- MİHALGAZİ (30 Mar 2014) Zeynep Akgün % 43,74 % 24,71 % 22,65 % 0 % 0 % 3,46 SP
-
MihalıççıkHaydar Çorum % 100 % 0 % 39,1 % 0 % 11,9 % 0 % 47,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MİHALIÇÇIK Haydar Çorum % 100 % 0 % 39,06 % 0 % 11,92 % 0 % 47,49 DSP
- MİHALIÇÇIK (30 Mar 2014) İsmail Uysal % 37,47 % 6,17 % 32,8 % 0 % 0 % 20,45 DP
-
OdunpazarıKazım Kurt % 100 % 45,6 % 0 % 48,4 % 3,8 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ODUNPAZARI Kazım Kurt % 100 % 45,55 % 0 % 48,44 % 3,8 % 0 % 1,11 SP
- ODUNPAZARI (30 Mar 2014) Kazım Kurt % 34,69 % 21,37 % 39,95 % 0 % 0 % 1,25 BBP
-
SarıcakayaHüseyin Çam % 100 % 65,3 % 0 % 33,2 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARICAKAYA Hüseyin Çam % 100 % 65,26 % 0 % 33,19 % 0 % 0 % 0,95 SP
- SARICAKAYA (30 Mar 2014) Faruk Güler % 48,67 % 25,14 % 6,17 % 0 % 0 % 19,57 SP
-
SeyitgaziUğur Tepe % 100 % 46,6 % 0 % 52,5 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEYİTGAZİ Uğur Tepe % 100 % 46,58 % 0 % 52,51 % 0 % 0 % 0,35 SP
- SEYİTGAZİ (30 Mar 2014) Hasan Kalın % 41,96 % 16,06 % 40,5 % 0 % 0 % 0,52 SP
-
SivrihisarHamid Yüzügüllü % 100 % 48,5 % 0 % 0 % 8,9 % 0 % 22,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİVRİHİSAR Hamid Yüzügüllü % 100 % 48,46 % 0 % 0 % 8,89 % 0 % 22,78 BBP
- SİVRİHİSAR (30 Mar 2014) Hamid Yüzügüllü % 42,85 % 9,61 % 23,62 % 0 % 0 % 21,13 BBP
-
TepebaşıAhmet Ataç % 100 % 41,1 % 0 % 56,3 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TEPEBAŞI Ahmet Ataç % 100 % 41,13 % 0 % 56,27 % 0 % 0 % 1,28 SP
- TEPEBAŞI (30 Mar 2014) Ahmet Ataç % 36,84 % 12,07 % 46,93 % 0 % 0 % 0,98 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.227 / 2.227
- %100
-
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