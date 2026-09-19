Seçim Eskişehir MAHMUDİYE Seçim Sonuçları – MAHMUDİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir MAHMUDİYE

İshak Gündoğan

CHP
%60,8
3.181 oy

Mustafa Arslan

AK Parti
%30,2
1.579 oy

Diğer

%9
469 oy
Eskişehir - MAHMUDİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 29 / 29
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • %60,8
  • %30,2
  • %3
  • %2,5
  • %2
  • %60,8
  • %30,2
  • %3
  • %2,5
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,9
  • %27,8
  • %0
  • %24,7
  • %1,9
  • %27,9
  • %27,8
  • %0
  • %24,7
  • %1,9
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İshak Gündoğan CHP
  • Mustafa Arslan AK Parti
  • Ayşe Güney Bağımsız
  • Fazıl Yıldırım DP
  • Hatice Çelik İlközen BBP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen6.191
  • Kullanılan oy5.546
  • Geçerli oy5.229
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.156
  • 30 Mar 145.696
  • 30 Mar 145.409
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mahmudiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 29 / 29
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %60,8
  • %60,8
  • %60,8
  • %60,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %30,2
  • %30,2
  • %30,2
  • %30,2
  • Diğer
  • Bağımsız
  • DP
  • BBP
  • %9
  • %3
  • %2,5
  • %2
  • %9
  • %3
  • %2,5
  • %2
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İshak Gündoğan CHP
  • Mustafa Arslan AK Parti
  • Ayşe Güney Bağımsız
  • Fazıl Yıldırım DP
  • Hatice Çelik İlközen BBP
  • Katılım oranı % 89,6
  • Toplam seçmen6.191
  • Kullanılan oy5.546
  • Geçerli oy5.229
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.156
  • 30 Mar 145.696
  • 30 Mar 145.409
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Mahmudiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MAHMUDİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 29 / 29
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %60,8
    3.181 oy
  • %30,2
    1.579 oy
  • %3
    159 oy
  • %60,8
    3.181 oy
  • %30,2
    1.579 oy
  • %3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,9
    1.511 oy
  • %27,8
    1.504 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,9
    1.511 oy
  • %27,8
    1.504 oy
  • %0
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • %2,5
    129 oy
  • %2
    103 oy
  • %0,6
    29 oy
  • %2,5
    129 oy
  • %2
    103 oy
  • %0,6
    29 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,7
    1.336 oy
  • %1,9
    103 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %24,7
    1.336 oy
  • %1,9
    103 oy
  • %0,1
    7 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,5
    28 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %0,5
    28 oy
  • %0,3
    15 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    88 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    88 oy
  • %0
  • %0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • %0,1
    513 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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