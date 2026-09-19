Seçim Eskişehir ÇİFTELER Seçim Sonuçları – ÇİFTELER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir ÇİFTELER

Kadir Bıyık

MHP
%48,8
4.758 oy

Zehra Konakcı

CHP
%48,7
4.750 oy

Diğer

%2
236 oy
Eskişehir - ÇİFTELER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %48,8
  • %48,7
  • %1,4
  • %0,6
  • %0,2
  • %48,8
  • %48,7
  • %1,4
  • %0,6
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24
  • %36,2
  • %2,4
  • %0
  • %0
  • %24
  • %36,2
  • %2,4
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Bıyık MHP
  • Zehra Konakcı CHP
  • Hamdi Tabanlı SP
  • Mesut Tuna VP
  • Sevilay Altaş DSP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen11.611
  • Kullanılan oy10.190
  • Geçerli oy9.744
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.731
  • 30 Mar 1410.577
  • 30 Mar 1410.169
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çifteler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %48,8
  • %48,8
  • %48,8
  • %48,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %48,7
  • %48,7
  • %48,7
  • %48,7
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • DSP
  • %2,4
  • %1,4
  • %0,6
  • %0,2
  • %2,4
  • %1,4
  • %0,6
  • %0,2
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kadir Bıyık MHP
  • Zehra Konakcı CHP
  • Hamdi Tabanlı SP
  • Mesut Tuna VP
  • Sevilay Altaş DSP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen11.611
  • Kullanılan oy10.190
  • Geçerli oy9.744
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.731
  • 30 Mar 1410.577
  • 30 Mar 1410.169
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çifteler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇİFTELER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %48,8
    4.758 oy
  • %48,7
    4.750 oy
  • %48,8
    4.758 oy
  • %48,7
    4.750 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24
    2.437 oy
  • %36,2
    3.680 oy
  • %24
    2.437 oy
  • %36,2
    3.680 oy
  • SP
  • VP
  • %1,4
    135 oy
  • %0,6
    60 oy
  • %1,4
    135 oy
  • %0,6
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,4
    240 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    240 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    20 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    19 oy
  • %0
  • %0,2
    19 oy

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • %0,1
    513 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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