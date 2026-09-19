Seçim Eskişehir ODUNPAZARI Seçim Sonuçları – ODUNPAZARI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir ODUNPAZARI

Kazım Kurt

CHP
%48,4
120.394 oy

Volkan Doğan

AK Parti
%45,6
113.207 oy

Diğer

%6
14.918 oy
Eskişehir - ODUNPAZARI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 921 / 921
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %48,4
  • %45,6
  • %3,8
  • %1,1
  • %0,5
  • %48,4
  • %45,6
  • %3,8
  • %1,1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40
  • %34,7
  • %0
  • %0,9
  • %0,3
  • %40
  • %34,7
  • %0
  • %0,9
  • %0,3
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kazım Kurt CHP
  • Volkan Doğan AK Parti
  • Salih Karabacak İYİ Parti
  • İbrahim Haydar Büyükeren SP
  • Fatih Altaş DSP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen297.881
  • Kullanılan oy254.796
  • Geçerli oy248.519
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14274.562
  • 30 Mar 14247.928
  • 30 Mar 14239.039
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Odunpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 921 / 921
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,2
  • %48,4
  • %3,8
  • %52,2
  • %48,4
  • %3,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %45,6
  • %45,6
  • %45,6
  • %45,6
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2,2
  • %1,1
  • %0,5
  • %0,4
  • %2,2
  • %1,1
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kazım Kurt CHP
  • Volkan Doğan AK Parti
  • Salih Karabacak İYİ Parti
  • İbrahim Haydar Büyükeren SP
  • Fatih Altaş DSP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen297.881
  • Kullanılan oy254.796
  • Geçerli oy248.519
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14274.562
  • 30 Mar 14247.928
  • 30 Mar 14239.039
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Odunpazarı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ODUNPAZARI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 921 / 921
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %48,4
    120.394 oy
  • %45,6
    113.207 oy
  • %3,8
    9.447 oy
  • %48,4
    120.394 oy
  • %45,6
    113.207 oy
  • %3,8
    9.447 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40
    95.502 oy
  • %34,7
    82.926 oy
  • %0
    0 oy
  • %40
    95.502 oy
  • %34,7
    82.926 oy
  • %0
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %1,1
    2.752 oy
  • %0,5
    1.146 oy
  • %0,4
    917 oy
  • %1,1
    2.752 oy
  • %0,5
    1.146 oy
  • %0,4
    917 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    2.242 oy
  • %0,3
    658 oy
  • %0,4
    1.034 oy
  • %0,9
    2.242 oy
  • %0,3
    658 oy
  • %0,4
    1.034 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,2
    400 oy
  • %0,1
    256 oy
  • %0,2
    400 oy
  • %0,1
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    202 oy
  • %0
  • %0,1
    202 oy

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • %0,1
    513 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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