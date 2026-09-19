Seçim Eskişehir SEYİTGAZİ Seçim Sonuçları – SEYİTGAZİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir SEYİTGAZİ

Uğur Tepe

CHP
%52,5
5.281 oy

Hasan Kalın

AK Parti
%46,6
4.685 oy

Diğer

%0
91 oy
Eskişehir - SEYİTGAZİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 67 / 67
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %52,5
  • %46,6
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %52,5
  • %46,6
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
  • %42
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,1
  • %40,5
  • %42
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur Tepe CHP
  • Hasan Kalın AK Parti
  • Turgay Koçyiğit SP
  • Fuat Gündüz BBP
  • Erhan Ersoy DSP
  • Katılım oranı % 93,9
  • Toplam seçmen11.193
  • Kullanılan oy10.513
  • Geçerli oy10.057
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.016
  • 30 Mar 1411.444
  • 30 Mar 1410.910
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seyitgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 67 / 67
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %52,5
  • %52,5
  • %52,5
  • %52,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,6
  • %46,6
  • %46,6
  • %46,6
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Uğur Tepe CHP
  • Hasan Kalın AK Parti
  • Turgay Koçyiğit SP
  • Fuat Gündüz BBP
  • Erhan Ersoy DSP
  • Katılım oranı % 93,9
  • Toplam seçmen11.193
  • Kullanılan oy10.513
  • Geçerli oy10.057
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.016
  • 30 Mar 1411.444
  • 30 Mar 1410.910
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seyitgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SEYİTGAZİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 67 / 67
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %52,5
    5.281 oy
  • %46,6
    4.685 oy
  • %0,3
    35 oy
  • %52,5
    5.281 oy
  • %46,6
    4.685 oy
  • %0,3
    35 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,5
    4.419 oy
  • %42
    4.578 oy
  • %0,5
    57 oy
  • %40,5
    4.419 oy
  • %42
    4.578 oy
  • %0,5
    57 oy
  • BBP
  • DSP
  • VP
  • %0,2
    23 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    6 oy
  • %0,1
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    15 oy
  • %0,1
    15 oy

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • %0,1
    513 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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