Seçim Afyonkarahisar EMİRDAĞ Seçim Sonuçları – EMİRDAĞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar EMİRDAĞ

Serkan Koyuncu

AK Parti
%40,4
4.391 oy

Uğur Serdar Kargın

MHP
%32,9
3.571 oy

Diğer

%27
2.899 oy
Afyonkarahisar - EMİRDAĞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %40,4
  • %32,9
  • %26
  • %0,5
  • %0,2
  • %40,4
  • %32,9
  • %26
  • %0,5
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,9
  • %38,2
  • %23,8
  • %2,5
  • %0,1
  • %34,9
  • %38,2
  • %23,8
  • %2,5
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • DP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Koyuncu AK Parti
  • Uğur Serdar Kargın MHP
  • Barış Can CHP
  • Ahmet Alkan SP
  • Tuba İlik BTP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen13.781
  • Kullanılan oy11.307
  • Geçerli oy10.861
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.664
  • 30 Mar 1411.419
  • 30 Mar 1410.930
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Emirdağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %73,3
  • %40,4
  • %32,9
  • %73,3
  • %40,4
  • %32,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %26
  • %26
  • %26
  • %26
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serkan Koyuncu AK Parti
  • Uğur Serdar Kargın MHP
  • Barış Can CHP
  • Ahmet Alkan SP
  • Tuba İlik BTP
  • Katılım oranı % 82
  • Toplam seçmen13.781
  • Kullanılan oy11.307
  • Geçerli oy10.861
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.664
  • 30 Mar 1411.419
  • 30 Mar 1410.930
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Emirdağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

EMİRDAĞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,4
    4.391 oy
  • %32,9
    3.571 oy
  • %40,4
    4.391 oy
  • %32,9
    3.571 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,9
    3.818 oy
  • %38,2
    4.178 oy
  • %34,9
    3.818 oy
  • %38,2
    4.178 oy
  • CHP
  • SP
  • %26
    2.826 oy
  • %0,5
    51 oy
  • %26
    2.826 oy
  • %0,5
    51 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,8
    2.600 oy
  • %2,5
    269 oy
  • %23,8
    2.600 oy
  • %2,5
    269 oy
  • BTP
  • %0,2
    22 oy
  • %0,2
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    14 oy
  • %0,1
    14 oy

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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