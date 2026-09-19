31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar HOCALAR
Ali Arslan
AK Parti
%53,6
851 oy
Doğan Demir
MHP
%43
683 oy
Diğer
%3
55 oy
Afyonkarahisar - HOCALAR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ali Arslan AK Parti
- Doğan Demir MHP
- Veli Aydoğmuş CHP
- Saadetdin Eşbah SP
- Haydar Nuroğlu BTP
- Katılım oranı % 89,9
- Toplam seçmen1.863
- Kullanılan oy1.674
- Geçerli oy1.589
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.679
- 30 Mar 141.556
- 30 Mar 141.470
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ali Arslan AK Parti
- Doğan Demir MHP
- Veli Aydoğmuş CHP
- Saadetdin Eşbah SP
- Haydar Nuroğlu BTP
- Katılım oranı % 89,9
- Toplam seçmen1.863
- Kullanılan oy1.674
- Geçerli oy1.589
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.679
- 30 Mar 141.556
- 30 Mar 141.470
HOCALAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AhmetpaşaEyup Yakan % 100 % 44,7 % 54,4 % 0 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AHMETPAŞA Eyup Yakan % 100 % 44,72 % 54,38 % 0 % 0 % 0 % 0,9 SP
- AHMETPAŞA (30 Mar 2014) Osman Geyik % 36,11 % 35,61 % 25,97 % 0 % 0 % 0,45 SP
-
AkharımEşref Ünsal % 100 % 52,1 % 47,5 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKHARIM Eşref Ünsal % 100 % 52,09 % 47,51 % 0 % 0 % 0 % 0,39 SP
- AKHARIM (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AkörenHacı Candan % 100 % 42,3 % 17,5 % 0 % 0 % 0 % 39,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKÖREN Hacı Candan % 100 % 42,3 % 17,48 % 0 % 0 % 0 % 39,11 BBP
- AKÖREN (30 Mar 2014) Mustafa Duymuş % 72,72 % 23,56 % 0 % 0 % 0 % 1,22 SP
-
BaşmakçıAyhan Gönüllü % 100 % 27,1 % 39,9 % 32,3 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAŞMAKÇI Ayhan Gönüllü % 100 % 27,1 % 39,93 % 32,33 % 0 % 0 % 0,47 SP
- BAŞMAKÇI (30 Mar 2014) Ayhan Gönüllü % 26,88 % 37,14 % 35,5 % 0 % 0 % 0,24 SP
-
BayatHalilibrahim Bodur % 100 % 50,6 % 3,5 % 42,6 % 0 % 0 % 2,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYAT Halilibrahim Bodur % 100 % 50,63 % 3,47 % 42,58 % 0 % 0 % 2,67 DP
- BAYAT (30 Mar 2014) Kadir Üçer % 32,99 % 19,94 % 34,71 % 0 % 0 % 11,52 DP
-
BeyyazıAsım Altıntaş % 100 % 39 % 54,1 % 0,6 % 0 % 0 % 6,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYYAZI Asım Altıntaş % 100 % 38,96 % 54,14 % 0,57 % 0 % 0 % 6,33 SP
- BEYYAZI (30 Mar 2014) Hasan Kocatepe % 15,59 % 23,28 % 0 % 0 % 0 % 29,94 BBP
-
BolvadinFatih Kayacan % 100 % 31,8 % 15,9 % 0 % 4,6 % 0 % 45,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOLVADİN Fatih Kayacan % 100 % 31,84 % 15,87 % 0 % 4,62 % 0 % 45,43 Bağımsız
- BOLVADİN (30 Mar 2014) Fatih Kayacan % 55,7 % 41,15 % 1,94 % 0 % 0 % 0,87 SP
-
ÇayHüseyin Atlı % 100 % 51,4 % 13,7 % 26,3 % 6,5 % 0 % 1,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAY Hüseyin Atlı % 100 % 51,39 % 13,73 % 26,26 % 6,47 % 0 % 1,66 DP
- ÇAY (30 Mar 2014) Hüseyin Çağrı % 30,37 % 40,98 % 26,79 % 0 % 0 % 1,34 SP
-
ÇayırbağAli Çalışır % 100 % 40,3 % 59,5 % 0 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAYIRBAĞ Ali Çalışır % 100 % 40,33 % 59,52 % 0 % 0 % 0 % 0,15 SP
- ÇAYIRBAĞ (30 Mar 2014) Yakup Çam % 48,91 % 18,63 % 0 % 0 % 0 % 32,42 BBP
-
ÇıkrıkRecep Küçükkayar % 100 % 56,8 % 42 % 0,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇIKRIK Recep Küçükkayar % 100 % 56,79 % 42,02 % 0,92 % 0 % 0 % 0,26 SP
- ÇIKRIK (30 Mar 2014) Lokman Çetinaktı % 42,15 % 44,03 % 2,11 % 0 % 0 % 10,77 Bağımsız
-
ÇobanlarAli Altuntaş % 100 % 37,9 % 22,4 % 12,2 % 27,4 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇOBANLAR Ali Altuntaş % 100 % 37,87 % 22,4 % 12,18 % 27,43 % 0 % 0,09 SP
- ÇOBANLAR (30 Mar 2014) Salih Alaka % 47,45 % 41,25 % 10,62 % 0 % 0 % 0,61 SP
-
DavulgaErgün Erdik % 100 % 69,3 % 29,4 % 0 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DAVULGA Ergün Erdik % 100 % 69,26 % 29,35 % 0 % 0 % 0 % 1,39 SP
- DAVULGA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Dazkırıİsmail Taylan % 100 % 47 % 0 % 51,9 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DAZKIRI İsmail Taylan % 100 % 47,02 % 0 % 51,85 % 0 % 0 % 0,56 SP
- DAZKIRI (30 Mar 2014) İsmail Taylan % 24,72 % 11,18 % 43,22 % 0 % 0 % 16,48 Bağımsız
-
DeğirmenayvalıErol Barutcu % 100 % 44,6 % 54,7 % 0 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEĞİRMENAYVALI Erol Barutcu % 100 % 44,59 % 54,67 % 0 % 0 % 0 % 0,74 SP
- DEĞİRMENAYVALI (30 Mar 2014) Adem Çavdar % 42,13 % 24,57 % 0,66 % 0 % 0 % 22,97 SP
-
DereçineÖmer Yıldız % 100 % 9,6 % 1,2 % 45,4 % 43,7 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEREÇİNE Ömer Yıldız % 100 % 9,62 % 1,15 % 45,4 % 43,7 % 0 % 0,12 SP
- DEREÇİNE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DinarNihat Sarı % 100 % 51,5 % 0 % 0 % 46,7 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİNAR Nihat Sarı % 100 % 51,47 % 0 % 0 % 46,71 % 0 % 1,35 SP
- DİNAR (30 Mar 2014) Saffet Acar % 34,39 % 59,15 % 4,32 % 0 % 0 % 1,82 SP
-
DişliSüreyya Güvenir % 100 % 58 % 31,4 % 0 % 0 % 0 % 10,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİŞLİ Süreyya Güvenir % 100 % 58,05 % 31,38 % 0 % 0 % 0 % 10,58 SP
- DİŞLİ (30 Mar 2014) Süreyya Güvenir % 65,29 % 34,71 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DöğerMehmet Demirel % 100 % 41,4 % 58,4 % 0 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÖĞER Mehmet Demirel % 100 % 41,4 % 58,41 % 0 % 0 % 0 % 0,19 SP
- DÖĞER (30 Mar 2014) Ahmet Ulu % 52,75 % 44,95 % 0 % 0 % 0 % 1,77 SP
-
DüzağaçMuammer Işıklı % 100 % 41,5 % 17,6 % 26,1 % 0 % 0 % 12,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÜZAĞAÇ Muammer Işıklı % 100 % 41,46 % 17,57 % 26,08 % 0 % 0 % 12,13 DP
- DÜZAĞAÇ (30 Mar 2014) Muammer Işıklı % 43,05 % 28,43 % 0 % 0 % 0 % 26,41 DP
-
EmirdağSerkan Koyuncu % 100 % 40,4 % 32,9 % 26 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EMİRDAĞ Serkan Koyuncu % 100 % 40,43 % 32,88 % 26,02 % 0 % 0 % 0,47 SP
- EMİRDAĞ (30 Mar 2014) Uğur Serdar Kargın % 34,93 % 38,23 % 23,79 % 0 % 0 % 2,46 SP
-
ErkmenMemduh Kuş % 100 % 56,9 % 37,6 % 0 % 0 % 0 % 5,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERKMEN Memduh Kuş % 100 % 56,9 % 37,55 % 0 % 0 % 0 % 5,55 SP
- ERKMEN (30 Mar 2014) Memduh Kuş % 52,12 % 7,89 % 0 % 0 % 0 % 1,65 SP
-
EvcilerAli Dede Savaş % 100 % 57,8 % 0 % 40,7 % 0 % 0 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EVCİLER Ali Dede Savaş % 100 % 57,83 % 0 % 40,72 % 0 % 0 % 0,67 Bağımsız
- EVCİLER (30 Mar 2014) Saim Özer % 39,14 % 17,64 % 42,1 % 0 % 0 % 0,54 SP
-
FethibeyMustafa Özdemir % 100 % 49,1 % 50,8 % 0,2 % 0 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FETHİBEY Mustafa Özdemir % 100 % 49,05 % 50,76 % 0,19 % 0 % 0 % 0
- FETHİBEY (30 Mar 2014) Galip Özçelik % 51,19 % 48,81 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GazlıgölMehmet Kırkpınar % 100 % 24,4 % 25,3 % 0,2 % 19,3 % 0 % 30,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GAZLIGÖL Mehmet Kırkpınar % 100 % 24,43 % 25,25 % 0,19 % 19,35 % 0 % 30,09 BBP
- GAZLIGÖL (30 Mar 2014) Selahattin Keskin % 50,15 % 13,97 % 35,73 % 0 % 0 % 0,15 SP
-
GebecelerHüseyin Toğulluk % 100 % 54 % 45,9 % 0 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEBECELER Hüseyin Toğulluk % 100 % 53,98 % 45,88 % 0 % 0 % 0 % 0,14 SP
- GEBECELER (30 Mar 2014) Saip Yaşar % 45,73 % 47,61 % 0,48 % 0 % 0 % 3,92 SP
-
GömüHakkı Tekin % 100 % 56,4 % 43 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖMÜ Hakkı Tekin % 100 % 56,4 % 42,96 % 0 % 0 % 0 % 0,64 SP
- GÖMÜ (30 Mar 2014) - - - - - -
-
HaydarlıDuygu Peker % 100 % 56,2 % 1,7 % 41,8 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAYDARLI Duygu Peker % 100 % 56,2 % 1,69 % 41,77 % 0 % 0 % 0,34 SP
- HAYDARLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
HocalarAli Arslan % 100 % 53,6 % 43 % 2,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HOCALAR Ali Arslan % 100 % 53,56 % 42,98 % 2,45 % 0 % 0 % 0,88 SP
- HOCALAR (30 Mar 2014) Ali Arslan % 46,73 % 32,79 % 19,25 % 0 % 0 % 1,02 SP
-
IşıklarErol Özağıl % 100 % 29 % 42,3 % 11,5 % 16,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- IŞIKLAR Erol Özağıl % 100 % 29,03 % 42,27 % 11,52 % 16,85 % 0 % 0,33 SP
- IŞIKLAR (30 Mar 2014) Erol Özağıl % 43,44 % 45,89 % 10,08 % 0 % 0 % 0,14 SP
-
İhsaniyeTunay Türkmen % 100 % 33,6 % 25 % 40,9 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İHSANİYE Tunay Türkmen % 100 % 33,59 % 24,97 % 40,87 % 0 % 0 % 0,46 SP
- İHSANİYE (30 Mar 2014) Şaban Çabuk % 15,46 % 45,12 % 38,22 % 0 % 0 % 0,69 SP
-
İscehisarAhmet Şahin % 100 % 33,4 % 23,7 % 0 % 0 % 0 % 34,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSCEHİSAR Ahmet Şahin % 100 % 33,43 % 23,67 % 0 % 0 % 0 % 34,6 DP
- İSCEHİSAR (30 Mar 2014) Mustafa Çibik % 58,79 % 32,08 % 1,64 % 0 % 0 % 5,17 DP
-
KaraadilliMesut Ulusoy % 100 % 57,2 % 0,9 % 41,8 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAADİLLİ Mesut Ulusoy % 100 % 57,18 % 0,88 % 41,78 % 0 % 0 % 0,16 SP
- KARAADİLLİ (30 Mar 2014) Ahmet Yaman % 52,5 % 0,63 % 46,25 % 0 % 0 % 0,63 SP
-
KaramıkkaracaörenMuhterem Algül % 100 % 37,8 % 46,1 % 0 % 15,9 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAMIKKARACAÖREN Muhterem Algül % 100 % 37,83 % 46,11 % 0 % 15,94 % 0 % 0,11 SP
- KARAMIKKARACAÖREN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KayıhanÖmer Şahin % 100 % 31,4 % 39,5 % 0,5 % 0 % 0 % 27,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYIHAN Ömer Şahin % 100 % 31,44 % 39,54 % 0,46 % 0 % 0 % 27,82 DP
- KAYIHAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KılıçarslanHalil Çelebi % 100 % 34,6 % 35 % 0 % 16,3 % 0 % 13,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KILIÇARSLAN Halil Çelebi % 100 % 34,6 % 35,04 % 0 % 16,33 % 0 % 13,34 BBP
- KILIÇARSLAN (30 Mar 2014) Arif Yılmaz % 43,99 % 23 % 0 % 0 % 0 % 17,51 BBP
-
KırkaBekir Uykan % 100 % 46 % 53,3 % 0 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRKA Bekir Uykan % 100 % 45,98 % 53,34 % 0 % 0 % 0 % 0,68 SP
- KIRKA (30 Mar 2014) Zekeriya Uygan % 57,33 % 36,33 % 0 % 0 % 0 % 6,19 SP
-
KızılörenAli Erol % 100 % 31,2 % 54,9 % 0 % 13 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIZILÖREN Ali Erol % 100 % 31,2 % 54,92 % 0 % 12,99 % 0 % 0,79 SP
- KIZILÖREN (30 Mar 2014) Ali Erol % 48,07 % 50,21 % 0 % 0 % 0 % 0,9 BTP
-
KocaözMurat Zıbak % 100 % 54 % 45,8 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOCAÖZ Murat Zıbak % 100 % 53,96 % 45,75 % 0 % 0 % 0 % 0,29 SP
- KOCAÖZ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KocatepeAbdullah Çelik % 100 % 54 % 45,7 % 0 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOCATEPE Abdullah Çelik % 100 % 54,04 % 45,72 % 0 % 0 % 0 % 0,24 SP
- KOCATEPE (30 Mar 2014) - - - - - -
-
KüçükhüyükNecip Nergiz % 100 % 44,9 % 0,4 % 0 % 0 % 0 % 54,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÜÇÜKHÜYÜK Necip Nergiz % 100 % 44,87 % 0,36 % 0 % 0 % 0 % 54,06 BBP
- KÜÇÜKHÜYÜK (30 Mar 2014) Vedat Kocatürk % 44,77 % 36,59 % 0 % 0 % 0 % 14,47 SP
-
MerkezMehmet Zeybek % 100 % 43 % 16,3 % 0 % 39,7 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Mehmet Zeybek % 100 % 42,96 % 16,27 % 0 % 39,7 % 0 % 0,58 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 49,36 % 42,53 % 5,34 % 0 % 0 % 1,12 SP
-
NuribeyAbdullah Çakmak % 100 % 45,9 % 52,9 % 0 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NURİBEY Abdullah Çakmak % 100 % 45,92 % 52,93 % 0 % 0 % 0 % 1,14 SP
- NURİBEY (30 Mar 2014) Hazım Kaya % 62,71 % 37,29 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÖzburunŞahin Şener % 100 % 54 % 44,4 % 0 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖZBURUN Şahin Şener % 100 % 54,01 % 44,35 % 0 % 0 % 0 % 1,64 SP
- ÖZBURUN (30 Mar 2014) Asım Kızılaslan % 50,6 % 48,72 % 0 % 0 % 0 % 0,68 SP
-
PazarağaçŞevki Kara % 100 % 46,3 % 36,8 % 1,3 % 15,5 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAZARAĞAÇ Şevki Kara % 100 % 46,28 % 36,77 % 1,35 % 15,54 % 0 % 0,06 SP
- PAZARAĞAÇ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SalarCengiz Taşpınar % 100 % 45,5 % 42,7 % 0 % 11,4 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SALAR Cengiz Taşpınar % 100 % 45,52 % 42,67 % 0 % 11,42 % 0 % 0,4 SP
- SALAR (30 Mar 2014) Halil Aygün % 46,34 % 47,45 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SandıklıMustafa Çöl % 100 % 55,9 % 21,3 % 0 % 20,9 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SANDIKLI Mustafa Çöl % 100 % 55,92 % 21,33 % 0 % 20,94 % 0 % 1,06 SP
- SANDIKLI (30 Mar 2014) Mustafa Çöl % 54,06 % 32,06 % 7,18 % 0 % 0 % 3,82 SP
-
SerbanVedat Köse % 100 % 48,8 % 50,6 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SERBAN Vedat Köse % 100 % 48,85 % 50,58 % 0 % 0 % 0 % 0,58 SP
- SERBAN (30 Mar 2014) Abdurrahim Aktoprak % 31,72 % 25,36 % 0 % 0 % 0 % 28,34 BBP
-
SeydilerHasan Hüseyin Tokdemir % 100 % 42,1 % 57,3 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEYDİLER Hasan Hüseyin Tokdemir % 100 % 42,13 % 57,31 % 0 % 0 % 0 % 0,56 SP
- SEYDİLER (30 Mar 2014) İbrahim Akkaya % 33,17 % 26,68 % 9,29 % 0 % 0 % 6,25 BBP
-
SinanpaşaErdal Karaman % 100 % 49,8 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 3,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİNANPAŞA Erdal Karaman % 100 % 49,76 % 0 % 46,12 % 0 % 0 % 3,71 DP
- SİNANPAŞA (30 Mar 2014) Murat Karakoyun % 43,55 % 17,3 % 38,65 % 0 % 0 % 0,23 BBP
-
SultandağıMehmet Aldırmaz % 100 % 45,1 % 8,8 % 27,9 % 17,7 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULTANDAĞI Mehmet Aldırmaz % 100 % 45,13 % 8,81 % 27,91 % 17,74 % 0 % 0,22 BTP
- SULTANDAĞI (30 Mar 2014) Osman Acar % 34,49 % 23,44 % 41,04 % 0 % 0 % 0,56 SP
-
SusuzMehmet Selek % 100 % 52,4 % 46,2 % 1 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUSUZ Mehmet Selek % 100 % 52,45 % 46,25 % 1,04 % 0 % 0 % 0,26 SP
- SUSUZ (30 Mar 2014) Cengiz Yıldız % 42,34 % 38,31 % 0 % 0 % 0 % 19,35 SP
-
Sülümenliİbrahim Eroğul % 100 % 54,8 % 41,7 % 0,8 % 2,5 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÜLÜMENLİ İbrahim Eroğul % 100 % 54,8 % 41,68 % 0,82 % 2,49 % 0 % 0,2 SP
- SÜLÜMENLİ (30 Mar 2014) İbrahim Eroğul % 63,27 % 19,87 % 12,21 % 0 % 0 % 0,81 SP
-
SülünŞükrü Bacak % 100 % 29,9 % 42,4 % 0 % 0 % 0 % 26,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÜLÜN Şükrü Bacak % 100 % 29,86 % 42,37 % 0 % 0 % 0 % 26,8 BBP
- SÜLÜN (30 Mar 2014) İhsan Keskin % 41,38 % 30,67 % 0 % 0 % 0 % 24,04 DP
-
ŞuhutRecep Bozkurt % 100 % 45,2 % 32,2 % 21,8 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞUHUT Recep Bozkurt % 100 % 45,23 % 32,22 % 21,83 % 0 % 0 % 0,57 SP
- ŞUHUT (30 Mar 2014) Recep Bozkurt % 47,11 % 14,9 % 9,19 % 0 % 0 % 27,91 DP
-
TaşolukHüseyin Çalış % 100 % 58,2 % 1,5 % 40,2 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAŞOLUK Hüseyin Çalış % 100 % 58,23 % 1,5 % 40,18 % 0 % 0 % 0,08 SP
- TAŞOLUK (30 Mar 2014) Murat Öner % 42,38 % 35,81 % 17,9 % 0 % 0 % 0,25 SP
-
TatarlıŞuayyup Çiçek % 100 % 48,5 % 36,9 % 0 % 14,6 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TATARLI Şuayyup Çiçek % 100 % 48,5 % 36,93 % 0 % 14,57 % 0 % 0
- TATARLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TınaztepeAdem Yetişkin % 100 % 56,2 % 25,3 % 0 % 0 % 0 % 16,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TINAZTEPE Adem Yetişkin % 100 % 56,17 % 25,3 % 0 % 0 % 0 % 16,77 BBP
- TINAZTEPE (30 Mar 2014) Adem Yetişkin % 78,95 % 17,38 % 0 % 0 % 0 % 1,12 BBP
-
YaylabağıNiyazi Akgedik % 100 % 69,6 % 28,5 % 1,7 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAYLABAĞI Niyazi Akgedik % 100 % 69,64 % 28,54 % 1,67 % 0 % 0 % 0,14 SP
- YAYLABAĞI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YeşilçiftlikMehmet Ali Sakal % 100 % 41,5 % 0 % 55,4 % 2,5 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLÇİFTLİK Mehmet Ali Sakal % 100 % 41,51 % 0 % 55,43 % 2,5 % 0 % 0,56 SP
- YEŞİLÇİFTLİK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları
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