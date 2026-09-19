Seçim Afyonkarahisar BAŞMAKÇI Seçim Sonuçları – BAŞMAKÇI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar BAŞMAKÇI

Ayhan Gönüllü

MHP
%39,9
1.444 oy

Halil Özcan

CHP
%32,3
1.169 oy

Diğer

%28
1.003 oy
Afyonkarahisar - BAŞMAKÇI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %39,9
  • %32,3
  • %27,1
  • %0,5
  • %0,2
  • %39,9
  • %32,3
  • %27,1
  • %0,5
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,1
  • %35,5
  • %26,9
  • %0,2
  • %0,2
  • %37,1
  • %35,5
  • %26,9
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • DP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Gönüllü MHP
  • Halil Özcan CHP
  • Tuncer Kerpiç AK Parti
  • Ayhan Kemik SP
  • Musa Koç BTP
  • Katılım oranı % 92,5
  • Toplam seçmen4.163
  • Kullanılan oy3.852
  • Geçerli oy3.616
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.297
  • 30 Mar 143.996
  • 30 Mar 143.724
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başmakçı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %67
  • %39,9
  • %27,1
  • %67
  • %39,9
  • %27,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %32,3
  • %32,3
  • %32,3
  • %32,3
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,6
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Gönüllü MHP
  • Halil Özcan CHP
  • Tuncer Kerpiç AK Parti
  • Ayhan Kemik SP
  • Musa Koç BTP
  • Katılım oranı % 92,5
  • Toplam seçmen4.163
  • Kullanılan oy3.852
  • Geçerli oy3.616
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.297
  • 30 Mar 143.996
  • 30 Mar 143.724
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Başmakçı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAŞMAKÇI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %39,9
    1.444 oy
  • %32,3
    1.169 oy
  • %39,9
    1.444 oy
  • %32,3
    1.169 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,1
    1.383 oy
  • %35,5
    1.322 oy
  • %37,1
    1.383 oy
  • %35,5
    1.322 oy
  • AK Parti
  • SP
  • %27,1
    980 oy
  • %0,5
    17 oy
  • %27,1
    980 oy
  • %0,5
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,9
    1.001 oy
  • %0,2
    9 oy
  • %26,9
    1.001 oy
  • %0,2
    9 oy
  • BTP
  • %0,2
    6 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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