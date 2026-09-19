Seçim Afyonkarahisar DİNAR Seçim Sonuçları – DİNAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar DİNAR

Nihat Sarı

AK Parti
%51,5
7.988 oy

Saffet Acar

İYİ Parti
%46,7
7.249 oy

Diğer

%2
283 oy
Afyonkarahisar - DİNAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %51,5
  • %46,7
  • %1,4
  • %0,5
  • %51,5
  • %46,7
  • %1,4
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,4
  • %0
  • %1,8
  • %0,3
  • %34,4
  • %0
  • %1,8
  • %0,3
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • DP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nihat Sarı AK Parti
  • Saffet Acar İYİ Parti
  • Yaşar Karakaya SP
  • Yunus Doğan BTP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen18.723
  • Kullanılan oy16.346
  • Geçerli oy15.520
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.907
  • 30 Mar 1416.120
  • 30 Mar 1415.359
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dinar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,5
  • %51,5
  • %51,5
  • %51,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • %46,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,8
  • %1,4
  • %0,5
  • %1,8
  • %1,4
  • %0,5
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nihat Sarı AK Parti
  • Saffet Acar İYİ Parti
  • Yaşar Karakaya SP
  • Yunus Doğan BTP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen18.723
  • Kullanılan oy16.346
  • Geçerli oy15.520
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.907
  • 30 Mar 1416.120
  • 30 Mar 1415.359
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dinar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DİNAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,5
    7.988 oy
  • %46,7
    7.249 oy
  • %51,5
    7.988 oy
  • %46,7
    7.249 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %34,4
    5.282 oy
  • %0
    0 oy
  • %34,4
    5.282 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %1,4
    210 oy
  • %0,5
    73 oy
  • %1,4
    210 oy
  • %0,5
    73 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    280 oy
  • %0,3
    49 oy
  • %1,8
    280 oy
  • %0,3
    49 oy

      Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 457 / 457
      • %100
      • AK Parti
      • İYİ Parti
      • MHP
      • SP
      • %43
        54.712 oy
      • %39,7
        50.562 oy
      • %16,3
        20.725 oy
      • %0,6
        741 oy
      • %43
        54.712 oy
      • %39,7
        50.562 oy
      • %16,3
        20.725 oy
      • %0,6
        741 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %49,4
        58.244 oy
      • %0
        0 oy
      • %42,5
        50.191 oy
      • %1,1
        1.322 oy
      • %49,4
        58.244 oy
      • %0
      • %42,5
        50.191 oy
      • %1,1
        1.322 oy
      • DSP
      • VP
      • TKP
      • BTP
      • %0,2
        315 oy
      • %0,1
        135 oy
      • %0,1
        111 oy
      • %0,1
        67 oy
      • %0,2
        315 oy
      • %0,1
        135 oy
      • %0,1
        111 oy
      • %0,1
        67 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        57 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        93 oy
      • %0
        57 oy
      • %0
      • %0
      • %0,1
        93 oy
      • CHP
      • BBP
      • Bağımsız
      • DP
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
      • %0
      • %0
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %5,3
        6.298 oy
      • %0,6
        725 oy
      • %0,3
        314 oy
      • %0,5
        600 oy
      • %5,3
        6.298 oy
      • %0,6
        725 oy
      • %0,3
        314 oy
      • %0,5
        600 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3