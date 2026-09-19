Seçim Afyonkarahisar SANDIKLI Seçim Sonuçları – SANDIKLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar SANDIKLI

Mustafa Çöl

AK Parti
%55,9
10.597 oy

Mustafa Gürel

MHP
%21,3
4.042 oy

Diğer

%23
4.311 oy
Afyonkarahisar - SANDIKLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %55,9
  • %21,3
  • %20,9
  • %1,1
  • %0,3
  • %55,9
  • %21,3
  • %20,9
  • %1,1
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
  • %32,1
  • %0
  • %3,8
  • %0,4
  • %54,1
  • %32,1
  • %0
  • %3,8
  • %0,4
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • DP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çöl AK Parti
  • Mustafa Gürel MHP
  • Asım Orhan İYİ Parti
  • Hasan Balyalı SP
  • Menderes Koçak Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen23.341
  • Kullanılan oy19.690
  • Geçerli oy18.950
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.241
  • 30 Mar 1419.014
  • 30 Mar 1418.205
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sandıklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %77,3
  • %55,9
  • %21,3
  • %77,3
  • %55,9
  • %21,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %20,9
  • %20,9
  • %20,9
  • %20,9
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BBP
  • %1,8
  • %1,1
  • %0,3
  • %0,2
  • %1,8
  • %1,1
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çöl AK Parti
  • Mustafa Gürel MHP
  • Asım Orhan İYİ Parti
  • Hasan Balyalı SP
  • Menderes Koçak Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen23.341
  • Kullanılan oy19.690
  • Geçerli oy18.950
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.241
  • 30 Mar 1419.014
  • 30 Mar 1418.205
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sandıklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SANDIKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %55,9
    10.597 oy
  • %21,3
    4.042 oy
  • %20,9
    3.968 oy
  • %55,9
    10.597 oy
  • %21,3
    4.042 oy
  • %20,9
    3.968 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
    9.842 oy
  • %32,1
    5.836 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,1
    9.842 oy
  • %32,1
    5.836 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • BBP
  • %1,1
    201 oy
  • %0,3
    54 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %1,1
    201 oy
  • %0,3
    54 oy
  • %0,2
    36 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,8
    695 oy
  • %0,4
    79 oy
  • %1
    179 oy
  • %3,8
    695 oy
  • %0,4
    79 oy
  • %1
    179 oy
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    35 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0,2
    35 oy
  • %0,1
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    29 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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