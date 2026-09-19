Seçim Afyonkarahisar SİNANPAŞA Seçim Sonuçları – SİNANPAŞA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar SİNANPAŞA

Erdal Karaman

AK Parti
%49,8
1.340 oy

Harun Güner

CHP
%46,1
1.242 oy

Diğer

%4
111 oy
Afyonkarahisar - SİNANPAŞA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %49,8
  • %46,1
  • %3,7
  • %0,2
  • %0,2
  • %49,8
  • %46,1
  • %3,7
  • %0,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,5
  • %38,7
  • %0
  • %0,2
  • %0,1
  • %43,5
  • %38,7
  • %0
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • DP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdal Karaman AK Parti
  • Harun Güner CHP
  • Murat Karakoyun DP
  • Ramazan Kartal SP
  • Enes Öğüt BTP
  • Katılım oranı % 94,4
  • Toplam seçmen2.986
  • Kullanılan oy2.818
  • Geçerli oy2.693
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.972
  • 30 Mar 142.772
  • 30 Mar 142.595
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sinanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %49,8
  • %49,8
  • %49,8
  • %49,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • BTP
  • %4,1
  • %3,7
  • %0,2
  • %0,2
  • %4,1
  • %3,7
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdal Karaman AK Parti
  • Harun Güner CHP
  • Murat Karakoyun DP
  • Ramazan Kartal SP
  • Enes Öğüt BTP
  • Katılım oranı % 94,4
  • Toplam seçmen2.986
  • Kullanılan oy2.818
  • Geçerli oy2.693
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.972
  • 30 Mar 142.772
  • 30 Mar 142.595
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sinanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİNANPAŞA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,8
    1.340 oy
  • %46,1
    1.242 oy
  • %49,8
    1.340 oy
  • %46,1
    1.242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,5
    1.130 oy
  • %38,7
    1.003 oy
  • %43,5
    1.130 oy
  • %38,7
    1.003 oy
  • DP
  • SP
  • %3,7
    100 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %3,7
    100 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • %0,2
    5 oy
  • BTP
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %0,1
    2 oy

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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