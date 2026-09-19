Seçim Siirt BAYKAN Seçim Sonuçları – BAYKAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Siirt BAYKAN

Remzi Sarsılmaz

HDP
%27,7
902 oy
Mehmet Ali Erol

Mehmet Ali Erol

AK Parti
%27,1
881 oy

Diğer

%45
1.469 oy
Siirt - BAYKAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %27,7
  • %27,1
  • %21,6
  • %21,4
  • %1,1
  • %27,7
  • %27,1
  • %21,6
  • %21,4
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,6
  • %41,2
  • %0
  • %0,1
  • %0,9
  • %55,6
  • %41,2
  • %0
  • %0,1
  • %0,9
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remzi Sarsılmaz HDP
  • Mehmet Ali Erol AK Parti
  • Faruk Okulevi Bağımsız
  • Zeki Göktaş SP
  • Fatih Akpınar BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen3.849
  • Kullanılan oy3.358
  • Geçerli oy3.252
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.249
  • 30 Mar 142.883
  • 30 Mar 142.754
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Baykan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %27,6
  • %27,1
  • %0,5
  • %27,6
  • %27,1
  • %0,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %71,9
  • %27,7
  • %21,6
  • %21,4
  • %71,9
  • %27,7
  • %21,6
  • %21,4
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remzi Sarsılmaz HDP
  • Mehmet Ali Erol AK Parti
  • Faruk Okulevi Bağımsız
  • Zeki Göktaş SP
  • Fatih Akpınar BTP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen3.849
  • Kullanılan oy3.358
  • Geçerli oy3.252
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.249
  • 30 Mar 142.883
  • 30 Mar 142.754
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Baykan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAYKAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %27,7
    902 oy
  • %27,1
    881 oy
  • %21,6
    701 oy
  • %27,7
    902 oy
  • %27,1
    881 oy
  • %21,6
    701 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,6
    1.530 oy
  • %41,2
    1.136 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,6
    1.530 oy
  • %41,2
    1.136 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %21,4
    697 oy
  • %1,1
    37 oy
  • %0,5
    17 oy
  • %21,4
    697 oy
  • %1,1
    37 oy
  • %0,5
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    4 oy
  • %0,9
    24 oy
  • %0,5
    13 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,9
    24 oy
  • %0,5
    13 oy
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,3
    9 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,2
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    24 oy
  • %0
  • %0,9
    24 oy

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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