Seçim Siirt KURTALAN Seçim Sonuçları – KURTALAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Siirt KURTALAN

Baran Akgül

HDP
%50,1
8.096 oy

Nevzat Karaatay

AK Parti
%45,8
7.396 oy

Diğer

%4
673 oy
Siirt - KURTALAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %50,1
  • %45,8
  • %2,3
  • %0,7
  • %0,6
  • %50,1
  • %45,8
  • %2,3
  • %0,7
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
  • %53,6
  • %0,7
  • %0,6
  • %0
  • %43,6
  • %53,6
  • %0,7
  • %0,6
  • %0
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Baran Akgül HDP
  • Nevzat Karaatay AK Parti
  • Necat Ayaz CHP
  • Bedirhan Lale MHP
  • Lokman Dilek İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen20.612
  • Kullanılan oy17.176
  • Geçerli oy16.165
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.116
  • 30 Mar 1414.314
  • 30 Mar 1413.480
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurtalan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46,4
  • %45,8
  • %0,7
  • %46,4
  • %45,8
  • %0,7
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,9
  • %2,3
  • %0,6
  • %2,9
  • %2,3
  • %0,6
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %50,7
  • %50,1
  • %0,5
  • %0,1
  • %50,7
  • %50,1
  • %0,5
  • %0,1
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Baran Akgül HDP
  • Nevzat Karaatay AK Parti
  • Necat Ayaz CHP
  • Bedirhan Lale MHP
  • Lokman Dilek İYİ Parti
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen20.612
  • Kullanılan oy17.176
  • Geçerli oy16.165
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1417.116
  • 30 Mar 1414.314
  • 30 Mar 1413.480
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurtalan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KURTALAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 65 / 65
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %50,1
    8.096 oy
  • %45,8
    7.396 oy
  • %2,3
    371 oy
  • %50,1
    8.096 oy
  • %45,8
    7.396 oy
  • %2,3
    371 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,6
    5.873 oy
  • %53,6
    7.226 oy
  • %0,7
    96 oy
  • %43,6
    5.873 oy
  • %53,6
    7.226 oy
  • %0,7
    96 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %0,7
    106 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %0,5
    85 oy
  • %0,7
    106 oy
  • %0,6
    91 oy
  • %0,5
    85 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    79 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    142 oy
  • %0,6
    79 oy
  • %0
  • %1,1
    142 oy
  • BTP
  • %0,1
    20 oy
  • %0,1
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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