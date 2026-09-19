Seçim Siirt ERUH Seçim Sonuçları – ERUH Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Siirt ERUH

Cevher Çiftçi

AK Parti
%64,8
3.304 oy

Celile Babaoğlu

HDP
%32,6
1.664 oy

Diğer

%2
134 oy
Siirt - ERUH İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %64,8
  • %32,6
  • %1,8
  • %0,5
  • %0,4
  • %64,8
  • %32,6
  • %1,8
  • %0,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
  • %52,4
  • %0
  • %0,4
  • %0
  • %41,7
  • %52,4
  • %0
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cevher Çiftçi AK Parti
  • Celile Babaoğlu HDP
  • Resul Güneş İYİ Parti
  • Mehmet Muhdi Dağtekin SP
  • Nimet Say Özçelik BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen6.434
  • Kullanılan oy5.387
  • Geçerli oy5.102
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.774
  • 30 Mar 144.298
  • 30 Mar 143.989
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eruh Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %64,8
  • %64,8
  • %64,8
  • %64,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • %1,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %33,4
  • %32,6
  • %0,5
  • %0,4
  • %33,4
  • %32,6
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cevher Çiftçi AK Parti
  • Celile Babaoğlu HDP
  • Resul Güneş İYİ Parti
  • Mehmet Muhdi Dağtekin SP
  • Nimet Say Özçelik BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen6.434
  • Kullanılan oy5.387
  • Geçerli oy5.102
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.774
  • 30 Mar 144.298
  • 30 Mar 143.989
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eruh Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERUH Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %64,8
    3.304 oy
  • %32,6
    1.664 oy
  • %64,8
    3.304 oy
  • %32,6
    1.664 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    1.662 oy
  • %52,4
    2.089 oy
  • %41,7
    1.662 oy
  • %52,4
    2.089 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %1,8
    92 oy
  • %0,5
    23 oy
  • %1,8
    92 oy
  • %0,5
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %0
  • %0,4
    16 oy
  • BTP
  • %0,4
    19 oy
  • %0,4
    19 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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