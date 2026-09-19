Seçim Siirt ŞİRVAN Seçim Sonuçları – ŞİRVAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Siirt ŞİRVAN

Necat Cellek

AK Parti
%52,3
1.028 oy

Refik Öztürkan

SP
%43,1
847 oy

Diğer

%5
90 oy
Siirt - ŞİRVAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %52,3
  • %43,1
  • %1,7
  • %1,7
  • %0,9
  • %52,3
  • %43,1
  • %1,7
  • %1,7
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
  • %1
  • %0,8
  • %0
  • %0,7
  • %52
  • %1
  • %0,8
  • %0
  • %0,7
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necat Cellek AK Parti
  • Refik Öztürkan SP
  • Mehmet Otağ CHP
  • Yusuf İncecik İYİ Parti
  • Deniz Cellek MHP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen2.377
  • Kullanılan oy2.096
  • Geçerli oy1.965
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.163
  • 30 Mar 141.878
  • 30 Mar 141.780
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şirvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,2
  • %52,3
  • %0,9
  • %53,2
  • %52,3
  • %0,9
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,4
  • %1,7
  • %1,7
  • %3,4
  • %1,7
  • %1,7
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %43,4
  • %43,1
  • %0,3
  • %43,4
  • %43,1
  • %0,3
Tüm Partiler
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necat Cellek AK Parti
  • Refik Öztürkan SP
  • Mehmet Otağ CHP
  • Yusuf İncecik İYİ Parti
  • Deniz Cellek MHP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen2.377
  • Kullanılan oy2.096
  • Geçerli oy1.965
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.163
  • 30 Mar 141.878
  • 30 Mar 141.780
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şirvan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞİRVAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • %52,3
    1.028 oy
  • %43,1
    847 oy
  • %52,3
    1.028 oy
  • %43,1
    847 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    926 oy
  • %1
    17 oy
  • %52
    926 oy
  • %1
    17 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,7
    34 oy
  • %1,7
    33 oy
  • %1,7
    34 oy
  • %1,7
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    14 oy
  • %0
  • MHP
  • BTP
  • %0,9
    18 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %0,9
    18 oy
  • %0,3
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    13 oy
  • %0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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