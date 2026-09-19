31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Siirt ŞİRVAN
Necat Cellek
AK Parti
%52,3
1.028 oy
Refik Öztürkan
SP
%43,1
847 oy
Diğer
%5
90 oy
Siirt - ŞİRVAN İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Necat Cellek AK Parti
- Refik Öztürkan SP
- Mehmet Otağ CHP
- Yusuf İncecik İYİ Parti
- Deniz Cellek MHP
- Katılım oranı % 88,2
- Toplam seçmen2.377
- Kullanılan oy2.096
- Geçerli oy1.965
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.163
- 30 Mar 141.878
- 30 Mar 141.780
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Necat Cellek AK Parti
- Refik Öztürkan SP
- Mehmet Otağ CHP
- Yusuf İncecik İYİ Parti
- Deniz Cellek MHP
- Katılım oranı % 88,2
- Toplam seçmen2.377
- Kullanılan oy2.096
- Geçerli oy1.965
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 142.163
- 30 Mar 141.878
- 30 Mar 141.780
ŞİRVAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 11 / 11
- %100
Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AtabağıTayyar Lale % 100 % 51,6 % 0 % 48,4 % 0 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ATABAĞI Tayyar Lale % 100 % 51,63 % 0 % 48,37 % 0 % 0 % 0
- ATABAĞI (30 Mar 2014) Muammer Canbulat % 42,38 % 0 % 0 % 0 % 56,55 % 0,31 SP
-
BaykanRemzi Sarsılmaz % 100 % 27,1 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 27,7 % 21,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYKAN Remzi Sarsılmaz % 100 % 27,09 % 0,52 % 0,25 % 0,28 % 27,74 % 21,56 Bağımsız
- BAYKAN (30 Mar 2014) Ali Aydin % 41,25 % 0,47 % 0,87 % 0 % 55,56 % 0,87 BTP
-
BeğendikGürgün Özdemir % 100 % 64,1 % 0 % 0 % 0 % 34,1 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEĞENDİK Gürgün Özdemir % 100 % 64,15 % 0 % 0 % 0 % 34,11 % 1,74 SP
- BEĞENDİK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
EruhCevher Çiftçi % 100 % 64,8 % 0 % 0 % 1,8 % 32,6 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERUH Cevher Çiftçi % 100 % 64,76 % 0 % 0 % 1,8 % 32,61 % 0,45 SP
- ERUH (30 Mar 2014) Hüseyin Kılıç % 41,66 % 1,25 % 1,5 % 0 % 52,37 % 2,81 HÜDA-PAR
-
GökçebağSerhat Çiçek % 100 % 34,1 % 2,3 % 1,5 % 0 % 38,6 % 20,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKÇEBAĞ Serhat Çiçek % 100 % 34,08 % 2,34 % 1,5 % 0 % 38,58 % 20,13 SP
- GÖKÇEBAĞ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KayabağlarSalim Seven % 100 % 49,6 % 0,7 % 0 % 0 % 34,5 % 15,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAYABAĞLAR Salim Seven % 100 % 49,62 % 0,73 % 0 % 0 % 34,5 % 15,15 SP
- KAYABAĞLAR (30 Mar 2014) Şemsettin Pektaş % 30,21 % 0,44 % 0 % 0 % 68,76 % 0,59 SP
-
KurtalanBaran Akgül % 100 % 45,8 % 0,7 % 2,3 % 0,6 % 50,1 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KURTALAN Baran Akgül % 100 % 45,75 % 0,66 % 2,3 % 0,56 % 50,08 % 0,53 SP
- KURTALAN (30 Mar 2014) Nevzat Karaatay % 53,61 % 0,59 % 0,71 % 0 % 43,57 % 1,05 SP
-
MerkezBerivan Helen Işık % 100 % 46 % 0 % 1,9 % 1,5 % 48,4 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Berivan Helen Işık % 100 % 46,01 % 0 % 1,94 % 1,47 % 48,36 % 1,46 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 42,08 % 0,59 % 0,55 % 0 % 49,42 % 4,32 BBP
-
PervariTeyyar Özcan % 100 % 56,8 % 0 % 2,4 % 40,3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PERVARİ Teyyar Özcan % 100 % 56,82 % 0 % 2,43 % 40,29 % 0 % 0,26 SP
- PERVARİ (30 Mar 2014) Teyyar Özcan % 45,81 % 1,26 % 21,68 % 0 % 30,7 % 0,55 SP
-
ŞirvanNecat Cellek % 100 % 52,3 % 0,9 % 1,7 % 1,7 % 0 % 43,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞİRVAN Necat Cellek % 100 % 52,32 % 0,92 % 1,73 % 1,68 % 0 % 43,1 SP
- ŞİRVAN (30 Mar 2014) Necat Cellek % 52,02 % 0,73 % 0,79 % 0 % 45,51 % 0,96 SP
-
Tilloİdham Aydın % 100 % 54,1 % 0,6 % 0 % 0,5 % 0 % 43,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TİLLO İdham Aydın % 100 % 54,07 % 0,62 % 0 % 0,54 % 0 % 43,68 Bağımsız
- TİLLO (30 Mar 2014) Mehmet Mesut Memduhoğlu % 50,91 % 0,3 % 0 % 0 % 9,58 % 38,51 SP
-
VeyselkaraniMurat Akgün % 100 % 36,4 % 0,9 % 0 % 0 % 24,4 % 38,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VEYSELKARANİ Murat Akgün % 100 % 36,35 % 0,88 % 0 % 0 % 24,42 % 38,34 SP
- VEYSELKARANİ (30 Mar 2014) Enes Cengiz % 13,62 % 0 % 13,25 % 0 % 39,41 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 268 / 268
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi