31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman GERGER
Erkan Aksoy
AK Parti
%52,5
929 oy
Zeynel Aslan
SP
%47,3
838 oy
Diğer
%1
4 oy
Adıyaman - GERGER İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
GERGER Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 8 / 8
- %100
Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
Akıncılarİsmet Çetinkaya % 100 % 83,2 % 13 % 0 % 0 % 0 % 3,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akıncılar İsmet Çetinkaya % 100 % 83,19 % 13,03 % 0 % 0 % 0 % 3,78 SP
- Akıncılar (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BalkarOrhan Orhan % 100 % 59,9 % 2,7 % 0 % 0 % 0 % 37,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALKAR Orhan Orhan % 100 % 59,91 % 2,71 % 0 % 0 % 0 % 37,38 SP
- BALKAR (30 Mar 2014) Orhan Orhan % 55,01 % 23,91 % 0 % 0 % 0 % 21,08 SP
-
BelörenMahmut Turan % 100 % 60,5 % 0,2 % 39,2 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BELÖREN Mahmut Turan % 100 % 60,53 % 0,24 % 39,15 % 0 % 0 % 0,08 SP
- BELÖREN (30 Mar 2014) Mahmut Turan % 50,3 % 23,41 % 24,7 % 0 % 0 % 1,59 SP
-
BesniEyyup Mehmet Emre % 100 % 45 % 1,1 % 22 % 0 % 0 % 31,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BESNİ Eyyup Mehmet Emre % 100 % 44,99 % 1,05 % 22,04 % 0 % 0 % 31,35 SP
- BESNİ (30 Mar 2014) İbrahim Öztürk % 30,37 % 1,19 % 21,84 % 0 % 2,35 % 43,21 SP
-
BölükyaylaGaffari Akkuş % 100 % 49,1 % 50,7 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BÖLÜKYAYLA Gaffari Akkuş % 100 % 49,06 % 50,65 % 0 % 0 % 0 % 0,29 SP
- BÖLÜKYAYLA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇakırhüyükMiktat Çetin % 100 % 43,7 % 45,3 % 2,6 % 0 % 1,2 % 7,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAKIRHÜYÜK Miktat Çetin % 100 % 43,68 % 45,3 % 2,65 % 0 % 1,2 % 7,18 SP
- ÇAKIRHÜYÜK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇelikhanMustafa Bulut % 100 % 46,7 % 25,3 % 0 % 0 % 0 % 27,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇELİKHAN Mustafa Bulut % 100 % 46,7 % 25,28 % 0 % 0 % 0 % 27,94 SP
- ÇELİKHAN (30 Mar 2014) Mustafa Bulut % 40,24 % 0,84 % 0,69 % 0 % 4,18 % 40,07 SP
-
GergerErkan Aksoy % 100 % 52,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GERGER Erkan Aksoy % 100 % 52,46 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,32 SP
- GERGER (30 Mar 2014) Zeynel Aslan % 38,6 % 0 % 0,82 % 0 % 0,76 % 53,22 SP
-
Gölbaşıİskender Yıldırım % 100 % 34,4 % 16,2 % 48,6 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLBAŞI İskender Yıldırım % 100 % 34,37 % 16,23 % 48,58 % 0 % 0 % 0,57 SP
- GÖLBAŞI (30 Mar 2014) Yusuf Özdemir % 50,82 % 20,22 % 25,98 % 0 % 0,94 % 1,14 SP
-
HarmanlıAhmet Değirmenci % 100 % 47,4 % 0,7 % 51,8 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HARMANLI Ahmet Değirmenci % 100 % 47,35 % 0,73 % 51,75 % 0 % 0 % 0,16 SP
- HARMANLI (30 Mar 2014) Ahmet Değirmenci % 39,91 % 7,98 % 49,42 % 0 % 0 % 2,1 BBP
-
İnliceAbubekir Ümürhan % 100 % 48,5 % 51,2 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İNLİCE Abubekir Ümürhan % 100 % 48,53 % 51,21 % 0 % 0 % 0 % 0,26 SP
- İNLİCE (30 Mar 2014) Abubekir Ümürhan % 20,86 % 38,06 % 0,36 % 0 % 0 % 40,72 SP
-
Kahtaİbrahim Yusuf Turanlı % 100 % 48,3 % 1,4 % 0 % 0,8 % 0 % 49,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAHTA İbrahim Yusuf Turanlı % 100 % 48,31 % 1,36 % 0 % 0,8 % 0 % 49,15 SP
- KAHTA (30 Mar 2014) Abdurrahman Toprak % 50,42 % 0,14 % 0,5 % 0 % 10,72 % 33,79 BBP
-
KesmetepeHasan Koca % 100 % 15 % 12,3 % 25,3 % 0 % 0 % 25,3 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KESMETEPE Hasan Koca % 100 % 15,05 % 12,25 % 25,32 % 0 % 0 % 25,32 DP
- KESMETEPE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KömürErkan Karakaş % 100 % 23,4 % 0,8 % 29,5 % 0 % 32,2 % 14,2 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖMÜR Erkan Karakaş % 100 % 23,35 % 0,78 % 29,49 % 0 % 32,16 % 14,21 TKP
- KÖMÜR (30 Mar 2014) Halis Güler % 47,79 % 0 % 5,44 % 0 % 44,67 % 1,19 SP
-
KöseceliKerim Durğut % 100 % 36,4 % 0,2 % 29,9 % 0 % 0 % 33,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖSECELİ Kerim Durğut % 100 % 36,43 % 0,23 % 29,87 % 0 % 0 % 33,46 SP
- KÖSECELİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MerkezSüleyman Kılınç % 100 % 53,2 % 5,4 % 0 % 11,9 % 0 % 28,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Süleyman Kılınç % 100 % 53,22 % 5,44 % 0 % 11,87 % 0 % 28,12 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 56,5 % 12,8 % 21,81 % 0 % 5,29 % 2,31 SP
-
PınarbaşıMahmut Alan % 100 % 6,1 % 0 % 40,3 % 11,2 % 36 % 4,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PINARBAŞI Mahmut Alan % 100 % 6,14 % 0 % 40,25 % 11,2 % 36,01 % 4,19 DSP
- PINARBAŞI (30 Mar 2014) Mehmet Çalğan % 8,35 % 0 % 37,94 % 0 % 51,62 % 0,34 Bağımsız
-
SamsatHalil Fırat % 100 % 59,3 % 1,8 % 0 % 0 % 0 % 38,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAMSAT Halil Fırat % 100 % 59,32 % 1,85 % 0 % 0 % 0 % 38,39 SP
- SAMSAT (30 Mar 2014) Yusuf Fırat % 56,52 % 0 % 0,48 % 0 % 1,05 % 38,92 BBP
-
SincikMehmet Buz % 100 % 38,9 % 0,9 % 0 % 0 % 0 % 39,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİNCİK Mehmet Buz % 100 % 38,93 % 0,9 % 0 % 0 % 0 % 39,3 Bağımsız
- SİNCİK (30 Mar 2014) Mehmet Korkut % 49,24 % 0,12 % 0,04 % 0 % 0,21 % 49,86 BBP
-
SuvarlıMükail Ağır % 100 % 45,9 % 1,6 % 0 % 52,5 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUVARLI Mükail Ağır % 100 % 45,91 % 1,55 % 0 % 52,54 % 0 % 0
- SUVARLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ŞambayatNejdet Arıcı % 100 % 39,4 % 1 % 58,7 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞAMBAYAT Nejdet Arıcı % 100 % 39,38 % 1 % 58,66 % 0 % 0 % 0,96 SP
- ŞAMBAYAT (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TutMehmet Kılıç % 100 % 48,9 % 1,2 % 49,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TUT Mehmet Kılıç % 100 % 48,85 % 1,19 % 49,51 % 0 % 0 % 0,25 SP
- TUT (30 Mar 2014) Cemal Avcı % 43,02 % 1,83 % 54,28 % 0 % 0 % 0,83 SP
-
YaylakonakAbuzer Aydın % 100 % 31,4 % 0,1 % 54,7 % 0 % 0 % 13,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAYLAKONAK Abuzer Aydın % 100 % 31,42 % 0,13 % 54,68 % 0 % 0 % 13,24 DSP
- YAYLAKONAK (30 Mar 2014) Hasan Karakaya % 2,7 % 0 % 49,56 % 0 % 0 % 25,26 DSP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 485 / 485
- %100
-
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