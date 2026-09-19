Seçim Adıyaman SİNCİK Seçim Sonuçları – SİNCİK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman SİNCİK

Mehmet Buz

Bağımsız
%39,3
1.051 oy

Mehmet Korkut

AK Parti
%38,9
1.041 oy

Diğer

%22
582 oy
Adıyaman - SİNCİK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %39,3
  • %38,9
  • %19,9
  • %1
  • %0,9
  • %39,3
  • %38,9
  • %19,9
  • %1
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %49,2
  • %0,5
  • %0
  • %0,1
  • %0
  • %49,2
  • %0,5
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Buz Bağımsız
  • Mehmet Korkut AK Parti
  • Hasari Altıntel SP
  • Serpil Hanbay BTP
  • Ahmet Genciz MHP
  • Katılım oranı % 94,2
  • Toplam seçmen2.899
  • Kullanılan oy2.730
  • Geçerli oy2.674
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.672
  • 30 Mar 142.502
  • 30 Mar 142.435
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sincik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %39,8
  • %38,9
  • %0,9
  • %39,8
  • %38,9
  • %0,9
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %60,2
  • %39,3
  • %19,9
  • %1
  • %60,2
  • %39,3
  • %19,9
  • %1
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Buz Bağımsız
  • Mehmet Korkut AK Parti
  • Hasari Altıntel SP
  • Serpil Hanbay BTP
  • Ahmet Genciz MHP
  • Katılım oranı % 94,2
  • Toplam seçmen2.899
  • Kullanılan oy2.730
  • Geçerli oy2.674
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.672
  • 30 Mar 142.502
  • 30 Mar 142.435
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sincik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİNCİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %39,3
    1.051 oy
  • %38,9
    1.041 oy
  • %39,3
    1.051 oy
  • %38,9
    1.041 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %49,2
    1.199 oy
  • %0
  • %49,2
    1.199 oy
  • SP
  • BTP
  • %19,9
    531 oy
  • %1
    27 oy
  • %19,9
    531 oy
  • %1
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    13 oy
  • %0
  • MHP
  • %0,9
    24 oy
  • %0,9
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    3 oy

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • VP
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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