Seçim Adıyaman TUT Seçim Sonuçları – TUT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman TUT

Mehmet Kılıç

CHP
%49,5
1.206 oy

Ercan Öncebe

AK Parti
%48,9
1.190 oy

Diğer

%1
40 oy
Adıyaman - TUT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %49,5
  • %48,9
  • %1,2
  • %0,2
  • %0,2
  • %49,5
  • %48,9
  • %1,2
  • %0,2
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
  • %43
  • %1,8
  • %0,8
  • %0
  • %54,3
  • %43
  • %1,8
  • %0,8
  • %0
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kılıç CHP
  • Ercan Öncebe AK Parti
  • Hasan Şahan MHP
  • Mustafa Akar SP
  • Yusuf Kar BTP
  • Katılım oranı % 95,8
  • Toplam seçmen2.619
  • Kullanılan oy2.509
  • Geçerli oy2.436
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.509
  • 30 Mar 142.389
  • 30 Mar 142.301
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50
  • %48,9
  • %1,2
  • %50
  • %48,9
  • %1,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %49,5
  • %49,5
  • %49,5
  • %49,5
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,5
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Kılıç CHP
  • Ercan Öncebe AK Parti
  • Hasan Şahan MHP
  • Mustafa Akar SP
  • Yusuf Kar BTP
  • Katılım oranı % 95,8
  • Toplam seçmen2.619
  • Kullanılan oy2.509
  • Geçerli oy2.436
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.509
  • 30 Mar 142.389
  • 30 Mar 142.301
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TUT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %49,5
    1.206 oy
  • %48,9
    1.190 oy
  • %49,5
    1.206 oy
  • %48,9
    1.190 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,3
    1.249 oy
  • %43
    990 oy
  • %54,3
    1.249 oy
  • %43
    990 oy
  • MHP
  • SP
  • %1,2
    29 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %1,2
    29 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    42 oy
  • %0,8
    19 oy
  • %1,8
    42 oy
  • %0,8
    19 oy
  • BTP
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    1 oy
  • %0
    1 oy

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • VP
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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