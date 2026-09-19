Seçim Adıyaman BESNİ Seçim Sonuçları – BESNİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman BESNİ

Eyyup Mehmet Emre

AK Parti
%45
7.958 oy

Reşit Alkan

SP
%31,3
5.545 oy

Diğer

%24
4.186 oy
Adıyaman - BESNİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %45
  • %31,3
  • %22
  • %1,1
  • %0,4
  • %45
  • %31,3
  • %22
  • %1,1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,4
  • %43,2
  • %21,8
  • %1,2
  • %0
  • %30,4
  • %43,2
  • %21,8
  • %1,2
  • %0
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyyup Mehmet Emre AK Parti
  • Reşit Alkan SP
  • Vakkas Açar CHP
  • Kenan Polat MHP
  • İsmail Kıran Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen21.842
  • Kullanılan oy18.496
  • Geçerli oy17.689
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.149
  • 30 Mar 1415.385
  • 30 Mar 1414.812
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Besni Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %46
  • %45
  • %1,1
  • %46
  • %45
  • %1,1
  • MİLLET
  • CHP
  • %22
  • %22
  • %22
  • %22
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %31,9
  • %31,3
  • %0,4
  • %0,2
  • %31,9
  • %31,3
  • %0,4
  • %0,2
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyyup Mehmet Emre AK Parti
  • Reşit Alkan SP
  • Vakkas Açar CHP
  • Kenan Polat MHP
  • İsmail Kıran Bağımsız
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen21.842
  • Kullanılan oy18.496
  • Geçerli oy17.689
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.149
  • 30 Mar 1415.385
  • 30 Mar 1414.812
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Besni Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BESNİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 70 / 70
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • %45
    7.958 oy
  • %31,3
    5.545 oy
  • %45
    7.958 oy
  • %31,3
    5.545 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,4
    4.498 oy
  • %43,2
    6.401 oy
  • %30,4
    4.498 oy
  • %43,2
    6.401 oy
  • CHP
  • MHP
  • %22
    3.899 oy
  • %1,1
    186 oy
  • %22
    3.899 oy
  • %1,1
    186 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,8
    3.235 oy
  • %1,2
    176 oy
  • %21,8
    3.235 oy
  • %1,2
    176 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,4
    62 oy
  • %0,2
    39 oy
  • %0,4
    62 oy
  • %0,2
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    55 oy
  • %0
  • %0,4
    55 oy

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • VP
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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