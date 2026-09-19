Seçim Adıyaman SAMSAT Seçim Sonuçları – SAMSAT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman SAMSAT

Halil Fırat

AK Parti
%59,3
1.318 oy

Hayrettin Kuştepe

SP
%38,4
853 oy

Diğer

%3
51 oy
Adıyaman - SAMSAT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • MHP
  • BTP
  • %59,3
  • %38,4
  • %1,8
  • %0,5
  • %59,3
  • %38,4
  • %1,8
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
  • %0,4
  • %0
  • %0,1
  • %56,5
  • %0,4
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Fırat AK Parti
  • Hayrettin Kuştepe SP
  • Sadık Öztürk MHP
  • Süeda Kazancı BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen2.556
  • Kullanılan oy2.339
  • Geçerli oy2.222
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.583
  • 30 Mar 142.358
  • 30 Mar 142.279
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samsat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,2
  • %59,3
  • %1,8
  • %61,2
  • %59,3
  • %1,8
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %38,8
  • %38,4
  • %0,5
  • %38,8
  • %38,4
  • %0,5
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Fırat AK Parti
  • Hayrettin Kuştepe SP
  • Sadık Öztürk MHP
  • Süeda Kazancı BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen2.556
  • Kullanılan oy2.339
  • Geçerli oy2.222
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.583
  • 30 Mar 142.358
  • 30 Mar 142.279
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Samsat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SAMSAT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • %59,3
    1.318 oy
  • %38,4
    853 oy
  • %59,3
    1.318 oy
  • %38,4
    853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    1.288 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %56,5
    1.288 oy
  • %0,4
    8 oy
  • MHP
  • BTP
  • %1,8
    41 oy
  • %0,5
    10 oy
  • %1,8
    41 oy
  • %0,5
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0,1
    2 oy

      Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 485 / 485
      • %100
      • AK Parti
      • SP
      • İYİ Parti
      • MHP
      • %53,2
        65.805 oy
      • %28,1
        34.766 oy
      • %11,9
        14.678 oy
      • %5,4
        6.720 oy
      • %53,2
        65.805 oy
      • %28,1
        34.766 oy
      • %11,9
        14.678 oy
      • %5,4
        6.720 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %56,5
        65.721 oy
      • %2,3
        2.683 oy
      • %0
        0 oy
      • %12,8
        14.889 oy
      • %56,5
        65.721 oy
      • %2,3
        2.683 oy
      • %0
      • %12,8
        14.889 oy
      • Bağımsız
      • DSP
      • TKP
      • BTP
      • %0,5
        645 oy
      • %0,3
        331 oy
      • %0,2
        268 oy
      • %0,2
        256 oy
      • %0,5
        645 oy
      • %0,3
        331 oy
      • %0,2
        268 oy
      • %0,2
        256 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        99 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,3
        316 oy
      • %0,1
        99 oy
      • %0
      • %0
      • %0,3
        316 oy
      • VP
      • CHP
      • HDP
      • %0,1
        172 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        172 oy
      • %0
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %21,8
        25.373 oy
      • %5,3
        6.157 oy
      • %0
      • %21,8
        25.373 oy
      • %5,3
        6.157 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3