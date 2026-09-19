Seçim Adıyaman MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman MERKEZ

Süleyman Kılınç

AK Parti
%53,2
65.805 oy

Ahmet Faruk Ünsal

SP
%28,1
34.766 oy

Diğer

%19
23.070 oy
Adıyaman - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %53,2
  • %28,1
  • %11,9
  • %5,4
  • %0,5
  • %53,2
  • %28,1
  • %11,9
  • %5,4
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
  • %2,3
  • %0
  • %12,8
  • %0,1
  • %56,5
  • %2,3
  • %0
  • %12,8
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Süleyman Kılınç AK Parti
  • Ahmet Faruk Ünsal SP
  • Abdulkadir Kırmızı İYİ Parti
  • Rıfat Erdem MHP
  • Ahmet Alagöz Bağımsız
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen159.663
  • Kullanılan oy128.635
  • Geçerli oy123.641
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14140.190
  • 30 Mar 14120.672
  • 30 Mar 14116.322
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,7
  • %53,2
  • %5,4
  • %58,7
  • %53,2
  • %5,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %11,9
  • %11,9
  • %11,9
  • %11,9
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %29,5
  • %28,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %29,5
  • %28,1
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Süleyman Kılınç AK Parti
  • Ahmet Faruk Ünsal SP
  • Abdulkadir Kırmızı İYİ Parti
  • Rıfat Erdem MHP
  • Ahmet Alagöz Bağımsız
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen159.663
  • Kullanılan oy128.635
  • Geçerli oy123.641
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14140.190
  • 30 Mar 14120.672
  • 30 Mar 14116.322
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • MHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %5,4
    6.720 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,1
    172 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • %0

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • VP
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3