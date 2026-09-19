Seçim Şırnak İDİL Seçim Sonuçları – İDİL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şırnak İDİL

Songül Erden

HDP
%73,8
8.275 oy

İsmail Genç

AK Parti
%16,8
1.884 oy

Diğer

%9
1.048 oy
Şırnak - İDİL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %73,8
  • %16,8
  • %6,3
  • %2,1
  • %0,5
  • %73,8
  • %16,8
  • %6,3
  • %2,1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,9
  • %13,6
  • %1,1
  • %1,7
  • %0,7
  • %78,9
  • %13,6
  • %1,1
  • %1,7
  • %0,7
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
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CİZRE
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GÜÇLÜKONAK
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İDİL
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MERKEZ
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SİLOPİ
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ULUDERE
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Songül Erden HDP
  • İsmail Genç AK Parti
  • Mehmet Ali Dağ MHP
  • Fikret Ağırman CHP
  • Yasin Bakır SP
  • Katılım oranı % 74,4
  • Toplam seçmen15.907
  • Kullanılan oy11.841
  • Geçerli oy11.207
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.369
  • 30 Mar 1410.309
  • 30 Mar 149.857
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İdil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %23,1
  • %16,8
  • %6,3
  • %23,1
  • %16,8
  • %6,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,1
  • %2,1
  • %2,1
  • %2,1
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %74,7
  • %73,8
  • %0,5
  • %0,4
  • %74,7
  • %73,8
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Songül Erden HDP
  • İsmail Genç AK Parti
  • Mehmet Ali Dağ MHP
  • Fikret Ağırman CHP
  • Yasin Bakır SP
  • Katılım oranı % 74,4
  • Toplam seçmen15.907
  • Kullanılan oy11.841
  • Geçerli oy11.207
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.369
  • 30 Mar 1410.309
  • 30 Mar 149.857
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İdil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İDİL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 50 / 50
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %73,8
    8.275 oy
  • %16,8
    1.884 oy
  • %73,8
    8.275 oy
  • %16,8
    1.884 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,9
    7.775 oy
  • %13,6
    1.339 oy
  • %78,9
    7.775 oy
  • %13,6
    1.339 oy
  • MHP
  • CHP
  • %6,3
    709 oy
  • %2,1
    237 oy
  • %6,3
    709 oy
  • %2,1
    237 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    111 oy
  • %1,7
    169 oy
  • %1,1
    111 oy
  • %1,7
    169 oy
  • SP
  • BBP
  • %0,5
    59 oy
  • %0,4
    43 oy
  • %0,5
    59 oy
  • %0,4
    43 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    67 oy
  • %1,2
    118 oy
  • %0,7
    67 oy
  • %1,2
    118 oy

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    310 oy
  • %1,1
    310 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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