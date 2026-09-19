Seçim Şırnak GÜÇLÜKONAK Seçim Sonuçları – GÜÇLÜKONAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şırnak GÜÇLÜKONAK

Bahattin Aktuğ

AK Parti
%66,6
1.632 oy

Mehmet Emin Kılıç

HDP
%30,4
746 oy

Diğer

%3
74 oy
Şırnak - GÜÇLÜKONAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %66,6
  • %30,4
  • %2
  • %0,4
  • %0,4
  • %66,6
  • %30,4
  • %2
  • %0,4
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
  • %47
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,8
  • %49,8
  • %47
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,8
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
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CİZRE
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GÜÇLÜKONAK
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İDİL
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MERKEZ
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SİLOPİ
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ULUDERE
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bahattin Aktuğ AK Parti
  • Mehmet Emin Kılıç HDP
  • Yasemin Nas MHP
  • Mehmet Veli Batmaz BBP
  • Uğur Güzel SP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen2.956
  • Kullanılan oy2.588
  • Geçerli oy2.452
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.836
  • 30 Mar 141.640
  • 30 Mar 141.544
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güçlükonak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68,6
  • %66,6
  • %2
  • %68,6
  • %66,6
  • %2
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %31,4
  • %30,4
  • %0,4
  • %0,4
  • %31,4
  • %30,4
  • %0,4
  • %0,4
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bahattin Aktuğ AK Parti
  • Mehmet Emin Kılıç HDP
  • Yasemin Nas MHP
  • Mehmet Veli Batmaz BBP
  • Uğur Güzel SP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen2.956
  • Kullanılan oy2.588
  • Geçerli oy2.452
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.836
  • 30 Mar 141.640
  • 30 Mar 141.544
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Güçlükonak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÜÇLÜKONAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %66,6
    1.632 oy
  • %30,4
    746 oy
  • %66,6
    1.632 oy
  • %30,4
    746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,8
    769 oy
  • %47
    726 oy
  • %49,8
    769 oy
  • %47
    726 oy
  • MHP
  • SP
  • %2
    50 oy
  • %0,4
    11 oy
  • %2
    50 oy
  • %0,4
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    13 oy
  • %0,5
    8 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %0,5
    8 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,4
    11 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0,4
    11 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    310 oy
  • %1,1
    310 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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