Seçim Şırnak SİLOPİ Seçim Sonuçları – SİLOPİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şırnak SİLOPİ

Adalet Fidan

HDP
%73,2
30.147 oy

İbrahim Tayşun

AK Parti
%19,8
8.151 oy

Diğer

%7
2.908 oy
Şırnak - SİLOPİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %73,2
  • %19,8
  • %5,7
  • %0,8
  • %0,4
  • %73,2
  • %19,8
  • %5,7
  • %0,8
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,2
  • %16,2
  • %2,1
  • %0,9
  • %0,8
  • %78,2
  • %16,2
  • %2,1
  • %0,9
  • %0,8
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SİLOPİ
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  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adalet Fidan HDP
  • İbrahim Tayşun AK Parti
  • Doğan Ökten MHP
  • Enes Yılmaz SP
  • Mehmet Emin Küçükoğlu BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen52.098
  • Kullanılan oy43.410
  • Geçerli oy41.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.456
  • 30 Mar 1436.766
  • 30 Mar 1434.986
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silopi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %25,5
  • %19,8
  • %5,7
  • %25,5
  • %19,8
  • %5,7
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BBP
  • %74,5
  • %73,2
  • %0,8
  • %0,4
  • %74,5
  • %73,2
  • %0,8
  • %0,4
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adalet Fidan HDP
  • İbrahim Tayşun AK Parti
  • Doğan Ökten MHP
  • Enes Yılmaz SP
  • Mehmet Emin Küçükoğlu BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen52.098
  • Kullanılan oy43.410
  • Geçerli oy41.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.456
  • 30 Mar 1436.766
  • 30 Mar 1434.986
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Silopi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİLOPİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 160 / 160
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %73,2
    30.147 oy
  • %19,8
    8.151 oy
  • %73,2
    30.147 oy
  • %19,8
    8.151 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %78,2
    27.355 oy
  • %16,2
    5.667 oy
  • %78,2
    27.355 oy
  • %16,2
    5.667 oy
  • MHP
  • SP
  • %5,7
    2.363 oy
  • %0,8
    324 oy
  • %5,7
    2.363 oy
  • %0,8
    324 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,1
    745 oy
  • %0,9
    312 oy
  • %2,1
    745 oy
  • %0,9
    312 oy
  • BBP
  • BTP
  • %0,4
    150 oy
  • %0,2
    71 oy
  • %0,4
    150 oy
  • %0,2
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    294 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    294 oy
  • %0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    310 oy
  • %1,1
    310 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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