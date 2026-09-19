Seçim Şırnak CİZRE Seçim Sonuçları – CİZRE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şırnak CİZRE

Mehmet Zırığ

HDP
%77
38.238 oy

Eşraf Müjde

AK Parti
%17,6
8.755 oy

Diğer

%5
2.671 oy
Şırnak - CİZRE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 197 / 197
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • BBP
  • %77
  • %17,6
  • %2,7
  • %1,4
  • %0,8
  • %77
  • %17,6
  • %2,7
  • %1,4
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %81,6
  • %9,3
  • %0,6
  • %0
  • %1,2
  • %81,6
  • %9,3
  • %0,6
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
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CİZRE
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GÜÇLÜKONAK
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İDİL
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MERKEZ
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SİLOPİ
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ULUDERE
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zırığ HDP
  • Eşraf Müjde AK Parti
  • Rıdvan Çiçek CHP
  • Necat Özkalay Bağımsız
  • Haci Güneş BBP
  • Katılım oranı % 80,5
  • Toplam seçmen65.111
  • Kullanılan oy52.393
  • Geçerli oy49.664
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.618
  • 30 Mar 1446.407
  • 30 Mar 1444.606
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Cizre Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 197 / 197
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %17,6
  • %17,6
  • %17,6
  • %17,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,7
  • %2,7
  • %2,7
  • %2,7
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • BBP
  • %79,6
  • %77
  • %1,4
  • %0,8
  • %79,6
  • %77
  • %1,4
  • %0,8
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zırığ HDP
  • Eşraf Müjde AK Parti
  • Rıdvan Çiçek CHP
  • Necat Özkalay Bağımsız
  • Haci Güneş BBP
  • Katılım oranı % 80,5
  • Toplam seçmen65.111
  • Kullanılan oy52.393
  • Geçerli oy49.664
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.618
  • 30 Mar 1446.407
  • 30 Mar 1444.606
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Cizre Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

CİZRE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 197 / 197
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %77
    38.238 oy
  • %17,6
    8.755 oy
  • %2,7
    1.355 oy
  • %77
    38.238 oy
  • %17,6
    8.755 oy
  • %2,7
    1.355 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %81,6
    36.403 oy
  • %9,3
    4.161 oy
  • %0,6
    284 oy
  • %81,6
    36.403 oy
  • %9,3
    4.161 oy
  • %0,6
    284 oy
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %1,4
    672 oy
  • %0,8
    403 oy
  • %0,3
    159 oy
  • %1,4
    672 oy
  • %0,8
    403 oy
  • %0,3
    159 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    553 oy
  • %0,4
    178 oy
  • %0
  • %1,2
    553 oy
  • %0,4
    178 oy
  • BTP
  • %0,2
    82 oy
  • %0,2
    82 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 119 / 119
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • %61,7
    19.718 oy
  • %35
    11.194 oy
  • %1,9
    599 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • %29,3
    8.009 oy
  • %59,6
    16.286 oy
  • %1,5
    423 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,8
    270 oy
  • %0,2
    67 oy
  • %0,2
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    531 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    531 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    44 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    310 oy
  • %1,1
    310 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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