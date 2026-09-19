Seçim Şırnak ULUDERE Seçim Sonuçları – ULUDERE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şırnak ULUDERE

Sait Ürek

AK Parti
%59
3.293 oy

Selehattin Ürün

HDP
%33,1
1.850 oy

Diğer

%8
440 oy
Şırnak - ULUDERE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %59
  • %33,1
  • %7,5
  • %0,4
  • %59
  • %33,1
  • %7,5
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,7
  • %78,5
  • %0
  • %0,3
  • %16,7
  • %78,5
  • %0
  • %0,3
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sait Ürek AK Parti
  • Selehattin Ürün HDP
  • Salih Tanık CHP
  • Mücahit Sarımsakcı SP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen6.922
  • Kullanılan oy5.796
  • Geçerli oy5.583
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.851
  • 30 Mar 142.966
  • 30 Mar 142.856
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uludere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %59
  • %59
  • %59
  • %59
  • MİLLET
  • CHP
  • %7,5
  • %7,5
  • %7,5
  • %7,5
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • %33,5
  • %33,1
  • %0,4
  • %33,5
  • %33,1
  • %0,4
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sait Ürek AK Parti
  • Selehattin Ürün HDP
  • Salih Tanık CHP
  • Mücahit Sarımsakcı SP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen6.922
  • Kullanılan oy5.796
  • Geçerli oy5.583
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.851
  • 30 Mar 142.966
  • 30 Mar 142.856
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uludere Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ULUDERE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %59
    3.293 oy
  • %33,1
    1.850 oy
  • %59
    3.293 oy
  • %33,1
    1.850 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,7
    477 oy
  • %78,5
    2.242 oy
  • %16,7
    477 oy
  • %78,5
    2.242 oy
  • CHP
  • SP
  • %7,5
    418 oy
  • %0,4
    22 oy
  • %7,5
    418 oy
  • %0,4
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0
  • %0,3
    9 oy

      Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 119 / 119
      • %100
      • AK Parti
      • HDP
      • CHP
      • %61,7
        19.718 oy
      • %35
        11.194 oy
      • %1,9
        599 oy
      • %61,7
        19.718 oy
      • %35
        11.194 oy
      • %1,9
        599 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %29,3
        8.009 oy
      • %59,6
        16.286 oy
      • %1,5
        423 oy
      • %29,3
        8.009 oy
      • %59,6
        16.286 oy
      • %1,5
        423 oy
      • SP
      • DSP
      • TKP
      • %0,8
        270 oy
      • %0,2
        67 oy
      • %0,2
        54 oy
      • %0,8
        270 oy
      • %0,2
        67 oy
      • %0,2
        54 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %1,9
        531 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %1,9
        531 oy
      • %0
      • %0
      • BTP
      • %0,1
        44 oy
      • %0,1
        44 oy
      • 30 Mar 14
      • %1,1
        310 oy
      • %1,1
        310 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3