Seçim Şırnak BEYTÜŞŞEBAP Seçim Sonuçları – BEYTÜŞŞEBAP Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şırnak BEYTÜŞŞEBAP

Habip Aşan

AK Parti
%57,9
2.307 oy

Cahit Özkan

HDP
%38,5
1.535 oy

Diğer

%3
144 oy
Şırnak - BEYTÜŞŞEBAP İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %57,9
  • %38,5
  • %3
  • %0,7
  • %57,9
  • %38,5
  • %3
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,2
  • %67,4
  • %0
  • %0,6
  • %27,2
  • %67,4
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Habip Aşan AK Parti
  • Cahit Özkan HDP
  • Zahit Aykut CHP
  • Abdullah Enes Akman SP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen4.763
  • Kullanılan oy4.137
  • Geçerli oy3.986
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.227
  • 30 Mar 142.678
  • 30 Mar 142.520
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beytüşşebap Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %57,9
  • %57,9
  • %57,9
  • %57,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %3
  • %3
  • %3
  • %3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • %39,2
  • %38,5
  • %0,7
  • %39,2
  • %38,5
  • %0,7
Tüm Partiler
BYT CZR İDL SLP MER ULD GÜÇ
BEYTÜŞŞEBAP
yukleniyor
CİZRE
yukleniyor
GÜÇLÜKONAK
yukleniyor
İDİL
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SİLOPİ
yukleniyor
ULUDERE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Habip Aşan AK Parti
  • Cahit Özkan HDP
  • Zahit Aykut CHP
  • Abdullah Enes Akman SP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen4.763
  • Kullanılan oy4.137
  • Geçerli oy3.986
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.227
  • 30 Mar 142.678
  • 30 Mar 142.520
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Beytüşşebap Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BEYTÜŞŞEBAP Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %57,9
    2.307 oy
  • %38,5
    1.535 oy
  • %57,9
    2.307 oy
  • %38,5
    1.535 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,2
    685 oy
  • %67,4
    1.699 oy
  • %27,2
    685 oy
  • %67,4
    1.699 oy
  • CHP
  • SP
  • %3
    118 oy
  • %0,7
    26 oy
  • %3
    118 oy
  • %0,7
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    14 oy
  • %0
  • %0,6
    14 oy

      Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 119 / 119
      • %100
      • AK Parti
      • HDP
      • CHP
      • %61,7
        19.718 oy
      • %35
        11.194 oy
      • %1,9
        599 oy
      • %61,7
        19.718 oy
      • %35
        11.194 oy
      • %1,9
        599 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %29,3
        8.009 oy
      • %59,6
        16.286 oy
      • %1,5
        423 oy
      • %29,3
        8.009 oy
      • %59,6
        16.286 oy
      • %1,5
        423 oy
      • SP
      • DSP
      • TKP
      • %0,8
        270 oy
      • %0,2
        67 oy
      • %0,2
        54 oy
      • %0,8
        270 oy
      • %0,2
        67 oy
      • %0,2
        54 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %1,9
        531 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %1,9
        531 oy
      • %0
      • %0
      • BTP
      • %0,1
        44 oy
      • %0,1
        44 oy
      • 30 Mar 14
      • %1,1
        310 oy
      • %1,1
        310 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3