Seçim Samsun KAVAK Seçim Sonuçları – KAVAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun KAVAK

İbrahim Sarıcaoğlu

AK Parti
%51,5
7.547 oy

Şerif Ün

İYİ Parti
%43
6.305 oy

Diğer

%6
804 oy
Samsun - KAVAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %51,5
  • %43
  • %2,8
  • %0,8
  • %0,8
  • %51,5
  • %43
  • %2,8
  • %0,8
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %0,2
  • %47,6
  • %0
  • %0
  • %1,2
  • %0,2
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sarıcaoğlu AK Parti
  • Şerif Ün İYİ Parti
  • Muzaffer Candemir Bağımsız
  • Remzi Sarak SP
  • Seydi Ahmet Erat BTP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen17.106
  • Kullanılan oy15.727
  • Geçerli oy14.656
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.546
  • 30 Mar 1414.421
  • 30 Mar 1413.413
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kavak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %51,5
  • %51,5
  • %51,5
  • %51,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %43
  • %43
  • %43
  • %43
  • Diğer
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %5,5
  • %2,8
  • %0,8
  • %0,8
  • %5,5
  • %2,8
  • %0,8
  • %0,8
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 MAYIS
yukleniyor
ALAÇAM
yukleniyor
ASARCIK
yukleniyor
ATAKUM
yukleniyor
AYVACIK
yukleniyor
BAFRA
yukleniyor
CANİK
yukleniyor
ÇARŞAMBA
yukleniyor
HAVZA
yukleniyor
İLKADIM
yukleniyor
KAVAK
yukleniyor
LADİK
yukleniyor
SALIPAZARI
yukleniyor
TEKKEKÖY
yukleniyor
TERME
yukleniyor
VEZİRKÖPRÜ
yukleniyor
YAKAKENT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Sarıcaoğlu AK Parti
  • Şerif Ün İYİ Parti
  • Muzaffer Candemir Bağımsız
  • Remzi Sarak SP
  • Seydi Ahmet Erat BTP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen17.106
  • Kullanılan oy15.727
  • Geçerli oy14.656
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1415.546
  • 30 Mar 1414.421
  • 30 Mar 1413.413
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kavak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KAVAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 109 / 109
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %51,5
    7.547 oy
  • %43
    6.305 oy
  • %2,8
    414 oy
  • %51,5
    7.547 oy
  • %43
    6.305 oy
  • %2,8
    414 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,6
    6.382 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,6
    6.382 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DP
  • %0,8
    115 oy
  • %0,8
    114 oy
  • %0,8
    112 oy
  • %0,8
    115 oy
  • %0,8
    114 oy
  • %0,8
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    159 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,7
    93 oy
  • %1,2
    159 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,7
    93 oy
  • DSP
  • %0,3
    49 oy
  • %0,3
    49 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    13 oy
  • %0,1
    13 oy

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.486 / 3.486
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • %47,4
    379.036 oy
  • %26,7
    213.416 oy
  • %21,1
    168.474 oy
  • %1,7
    13.437 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • %1,5
    12.323 oy
  • %0,7
    5.334 oy
  • %0,6
    4.784 oy
  • %0,2
    1.729 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.638 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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