31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Samsun KAVAK
İbrahim Sarıcaoğlu
AK Parti
%51,5
7.547 oy
Şerif Ün
İYİ Parti
%43
6.305 oy
Diğer
%6
804 oy
Samsun - KAVAK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 109 / 109
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İbrahim Sarıcaoğlu AK Parti
- Şerif Ün İYİ Parti
- Muzaffer Candemir Bağımsız
- Remzi Sarak SP
- Seydi Ahmet Erat BTP
- Katılım oranı % 91,9
- Toplam seçmen17.106
- Kullanılan oy15.727
- Geçerli oy14.656
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1415.546
- 30 Mar 1414.421
- 30 Mar 1413.413
- Açılan sandık
- 109 / 109
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İbrahim Sarıcaoğlu AK Parti
- Şerif Ün İYİ Parti
- Muzaffer Candemir Bağımsız
- Remzi Sarak SP
- Seydi Ahmet Erat BTP
- Katılım oranı % 91,9
- Toplam seçmen17.106
- Kullanılan oy15.727
- Geçerli oy14.656
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1415.546
- 30 Mar 1414.421
- 30 Mar 1413.413
KAVAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 109 / 109
- %100
Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
19 MayısOsman Topaloğlu % 100 % 63,3 % 0 % 0 % 34 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- 19 MAYIS Osman Topaloğlu % 100 % 63,31 % 0 % 0 % 34,01 % 0 % 1,89 SP
- 19 MAYIS (30 Mar 2014) Osman Topaloğlu % 57,81 % 34,12 % 5,98 % 0 % 0 % 1,6 SP
-
Alaçamİlyas Acar % 100 % 0 % 51,6 % 13,7 % 0 % 0 % 31,2 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALAÇAM İlyas Acar % 100 % 0 % 51,58 % 13,71 % 0 % 0 % 31,2 DP
- ALAÇAM (30 Mar 2014) Hadi Uyar % 48,24 % 33,68 % 15,93 % 0 % 0 % 0,85 DP
-
AsarcıkŞerif Kılağuz % 100 % 0 % 75,9 % 0 % 19,8 % 0 % 2,2 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ASARCIK Şerif Kılağuz % 100 % 0 % 75,92 % 0 % 19,78 % 0 % 2,17 Bağımsız
- ASARCIK (30 Mar 2014) Şerif Kılağuz % 36,29 % 57,3 % 4,92 % 0 % 0 % 0,85 SP
-
AtakumCemil Deveci % 100 % 47,4 % 0 % 48,5 % 0 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ATAKUM Cemil Deveci % 100 % 47,42 % 0 % 48,47 % 0 % 0 % 2,13 SP
- ATAKUM (30 Mar 2014) İshak Taşçı % 38,12 % 25,15 % 34,68 % 0 % 0 % 0,9 SP
-
AyvacıkHalil Kalaycı % 100 % 73,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 24,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYVACIK Halil Kalaycı % 100 % 73,33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 24,29 BBP
- AYVACIK (30 Mar 2014) Mustafa Belur % 63,54 % 33,85 % 1,35 % 0 % 0 % 0,82 SP
-
BafraHamit Kılıç % 100 % 66,3 % 0 % 11,9 % 14,8 % 0 % 4,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAFRA Hamit Kılıç % 100 % 66,26 % 0 % 11,89 % 14,75 % 0 % 4,14 DSP
- BAFRA (30 Mar 2014) Zihni Şahin % 52,03 % 37,95 % 6,73 % 0 % 0 % 1,45 SP
-
Canikİbrahim Sandıkçı % 100 % 62,8 % 0 % 0 % 26,4 % 0 % 5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CANİK İbrahim Sandıkçı % 100 % 62,79 % 0 % 0 % 26,36 % 0 % 5,02 SP
- CANİK (30 Mar 2014) Osman Genç % 55,15 % 35,65 % 4,8 % 0 % 0 % 3,03 SP
-
ÇarşambaHalit Doğan % 100 % 74,4 % 0 % 14,9 % 0 % 0 % 5,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇARŞAMBA Halit Doğan % 100 % 74,41 % 0 % 14,88 % 0 % 0 % 5,8 BBP
- ÇARŞAMBA (30 Mar 2014) Hüseyin Dündar % 60,87 % 26,85 % 7,75 % 0 % 0 % 3,27 SP
-
HavzaSebahattin Özdemir % 100 % 55,9 % 0 % 28,8 % 0 % 0 % 11,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAVZA Sebahattin Özdemir % 100 % 55,88 % 0 % 28,83 % 0 % 0 % 11,5 Bağımsız
- HAVZA (30 Mar 2014) Murat İkiz % 57,69 % 17,42 % 19,62 % 0 % 0 % 3,06 BBP
-
İlkadımNecattin Demirtaş % 100 % 44,6 % 0 % 0 % 50,9 % 0 % 1,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İLKADIM Necattin Demirtaş % 100 % 44,6 % 0 % 0 % 50,88 % 0 % 1,33 Bağımsız
- İLKADIM (30 Mar 2014) Erdoğan Tok % 40,7 % 38,9 % 17,89 % 0 % 0 % 1,41 SP
-
Kavakİbrahim Sarıcaoğlu % 100 % 51,5 % 0 % 0 % 43 % 0 % 2,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAVAK İbrahim Sarıcaoğlu % 100 % 51,49 % 0 % 0 % 43,02 % 0 % 2,82 Bağımsız
- KAVAK (30 Mar 2014) İbrahim Sarıcaoğlu % 47,58 % 44,32 % 5,59 % 0 % 0 % 1,19 SP
-
LadikNurhan Yapıcı Özel % 100 % 61,2 % 0 % 0 % 31,9 % 0 % 3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- LADİK Nurhan Yapıcı Özel % 100 % 61,21 % 0 % 0 % 31,94 % 0 % 3,03 SP
- LADİK (30 Mar 2014) Selim Özbalcı % 53,45 % 31,97 % 11,57 % 0 % 0 % 2,3 SP
-
SalıpazarıHalil Akgül % 100 % 61,4 % 0 % 0 % 32,2 % 0 % 3,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SALIPAZARI Halil Akgül % 100 % 61,36 % 0 % 0 % 32,22 % 0 % 3,9 SP
- SALIPAZARI (30 Mar 2014) Halil Akgül % 53,25 % 16,29 % 11,91 % 0 % 0 % 17,08 DP
-
TekkeköyHasan Togar % 100 % 50,4 % 0 % 8,7 % 38,3 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TEKKEKÖY Hasan Togar % 100 % 50,41 % 0 % 8,67 % 38,32 % 0 % 1,29 SP
- TEKKEKÖY (30 Mar 2014) Hasan Togar % 53,05 % 5,11 % 39,97 % 0 % 0 % 1,13 SP
-
TermeAli Kılıç % 100 % 59,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 38,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TERME Ali Kılıç % 100 % 59,43 % 0 % 0 % 0 % 0 % 38,47 SP
- TERME (30 Mar 2014) Şenol Kul % 49,81 % 11,81 % 12,88 % 0 % 0 % 23,92 SP
-
Vezirköprüİbrahim Sadık Edis % 100 % 77,8 % 0 % 15 % 0 % 0 % 2,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VEZİRKÖPRÜ İbrahim Sadık Edis % 100 % 77,76 % 0 % 14,96 % 0 % 0 % 2,68 BBP
- VEZİRKÖPRÜ (30 Mar 2014) İbrahim Sadık Edis % 68,12 % 23,32 % 4,66 % 0 % 0 % 1,6 SP
-
YakakentHüseyin Kıyma % 100 % 57,6 % 0 % 37,3 % 0 % 0 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAKAKENT Hüseyin Kıyma % 100 % 57,59 % 0 % 37,26 % 0 % 0 % 3,46 SP
- YAKAKENT (30 Mar 2014) Hüseyin Kıyma % 56,76 % 7,96 % 33,29 % 0 % 0 % 1,21 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.486 / 3.486
- %100
-
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